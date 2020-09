OnePlus Buds: le cuffie TWS avranno un’app anche per smartphone non OnePlus

Negli ultimi giorni le cuffie TWS del brand cinese sono finiti sotto i riflettori per una curiosa gaffe della dogana USA (qui trovate tutti i dettagli) e per un breve lasso di tempo ci siamo ritrovati a sorridere e a mettere da parte uno dei grandi limiti di questo prodotto. Allo stato attuale alcune personalizzazioni delle OnePlus Buds e gli aggiornamenti firmware sono disponibili solo per gli utenti in possesso di uno smartphone del brand, ma le cose potrebbero cambiare presto.

OnePlus Buds pronte a diventare un vero best buy grazie alla nuova app dedicata agli smartphone di terze parti

Chi ha già provato le cuffie TWS OnePlus Buds sa di cosa stiamo parlando: l'applicazione companion è disponibile solo ed esclusivamente per dispositivi OnePlus 6 e superiori, dotati della OxygenOS ovviamente. Una limite non da poco, che di fatto penalizza i possessori di modelli più vecchi oppure possibili clienti interessati all'acquisto delle cuffie, ma dotati di uno smartphone non a marchio OnePlus. Per fortuna sembra che il messaggio sia stato recepito ai piani alti della compagnia cinese e le cose si stanno avviando verso un cambiamento.

Durante una sessione di domande, il team di sviluppo ha parlato di alcune novità in arrivo per HydrogenOS, tra funzionalità e bug fix dedicati all'interfaccia cinese degli smartphone OnePlus. Secondo quanto confermato, in futuro l'azienda lancerà un'app dedicata alla gestione dei prodotti audio OnePlus (sì, solo incluse anche le cuffie Buds) tramite dispositivi di terze parti con a bordo Android 6 o superiore. Questa nuova applicazione non sarà solo beneficio degli utenti con smartphone di altri brand, ma anche dei possessori di OP3, 3T, OP5 e 5T.

A scanso di equivoci viene confermato che l'app sarà in grado di personalizzare i comandi touch delle cuffie e che supporterà l'aggiornamento del firmware delle stesse. Grazie a questa novità TUTTI potranno avere un'esperienza completa (finalmente). Ovviamente si tratta di una novità che coinvolgerà anche noi occidentali, ma per il momento non si sa nulla in merito al rilascio dell'applicazione.

Che si tratti di una novità in arrivo con il futuro flagship 8T? O magari potremo godere di questo nuovo software al lancio delle presunte cuffie economiche in arrivo per OP? Teniamo le dita incrociate!

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu