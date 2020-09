OnePlus 8T Pro non si farà: l’azienda opta per un solo modello

Dopo aver deciso nel 2019 di proporre in salsa “Pro” i propri smartphone, ci aspettavamo che per 8T sarebbe accaduto lo stesso. E invece così non sarà, secondo le ultime indiscrezioni: al contrario, non ci sarà alcun OnePlus 8T Pro. Dopo OnePlus 7 Pro, 7T Pro ed 8 Pro, per la serie 8T pare che l'azienda abbia deciso di fare un passo indietro.

Niente da fare per OnePlus 8T Pro: ci sarà soltanto un modello base

A fare questa affermazione è il leaker Max J., sempre molto informato sul marchio, secondo cui non ci sarò OnePlus 8T Pro. Contrassegnato dal nome in codice fittizio “kebab2“, il tweet è stato seguito da una risposta ancora più esplicita.

Il motivo del perché non ci sarà una variante Pro non è ancora dato saperlo. Prendendo in esame le specifiche finora trapelate di OnePlus 8T, viene da pensare che l'intenzione sia quella di proporre un modello più economico di OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro. Questo rumor si inserisce nella confusione venutasi a creare dopo la fuga di notizie sui prossimi modelli di OnePlus. I nomi in codice Billie 2, 2T, Clover e Lemonade nascondono le prossime novità, destinate anche alle fasce meno costose.

