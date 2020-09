Visto il numero crescente di indiscrezioni e novità dedicate al prossimo OnePlus 8T è bene fare un piccolo recap con tutte le informazioni su specifiche, design, prezzo, fotocamera e data di uscita del nuovo top di gamma. Nelle scorse ore sono trapelati altri dettagli che vanno ad arricchire un quadro che si fa più completo ogni giorno di più. Bando alle ciance, ecco tutto quello che sappiamo sul device finora.

OnePlus 8T: tutti i leak trapelati fino a questo momento

Design e display

Il nuovo modello della casa cinese dovrebbe avere il design che vedete in alto (si tratta di un confronto tra OP8 e la versione 8T). L'immagine è stata avvistata nella Developer Preview di Android 11 dedicata agli ultimi flagship del brand e mostrerebbe il look della parte frontale di OnePlus 8T. Secondo quanto trapelato nella scorse ore, il dispositivo avrà dalla sua un pannello AMOLED flat da 6.55″ con refresh rate a 120 Hz. In alto a sinistra trova spazio il punch hole.

Fotocamera

Già in precedenza si era parlato del comparto fotografico, a questo giro capeggiato da un sensore da 64 MP. Nonostante ciò le ultime novità rimescolano le carte: si parla infatti di una Quad Camera con un modulo principale da 48 MP (similmente a OnePlus 8, ma in questo caso si tratterebbe di un sensore di immagine più recente), accompagnato da un grandangolo a 16 MP, una lente macro da 5 MP ed un sensore dedicato alla profondità di campo da 2 MP.

Hardware, benchmark e batteria

In termini di specifiche, OnePlus 8T dovrebbe essere equipaggiato con lo Snapdragon 865+, ovvero l'ultima soluzione high-end targata Qualcomm. Lato memorie si parla di 8 GB di RAM e 128 GB di storage. Il dispositivo sarebbe già stato avvistato su Geekbench, con il nome in codice kebab.

Ancora non ci sono dettagli precisi sulla capienza della batteria, la una beta di Android 11 lascia presagire il supporto alla ricarica Super Warp Charge da 65W. Parlando di software, il top di gamma arriverà con a bordo la OxygenOS 11 basata su Android 11.

OnePlus Billie, Clover e Lemonade: tutti i medio di gamma trapelati

Ormai le voci in merito ad un'apertura totale di OnePlus sono sempre più insistenti e fanno riferimento ad una sfilza di nuovi modelli in arrivo. Secondo le ultime, sembra che la casa cinese non abbia intenzione di fermarsi col modello Nord e punterebbe a conquistare varie fette di mercato, a partire addirittura con la fascia entry level grazie al dispositivo conosciuto come Clover.

Ci sono poi vari modelli dal nome in codice Billie, che dovrebbero essere posizionati una spanna sopra. Per concludere – dato che non c'è due senza tre – ecco spuntare anche la presunta gamma Lemonade, che conterebbe addirittura altri 5 modelli. Ovviamente allo stato attuale è ancora tutto molto nebuloso e non è dato di sapere quali e quanti dispositivi arriveranno sul mercato. Una cosa è certa: si parla di un periodo di uscita a stretto giro, forse per fine settembre oppure durante il mese di ottobre.

OnePlus 8T – Indiscrezioni su prezzo e data di uscita

Per quanto riguarda il prezzo di OnePlus 8T, al momento non ci sono indiscrezioni al riguardo, ma provvederemo ad aggiornare questo articolo non appena arriveranno novità. Nel frattempo si parla invece della possibile data di uscita, o meglio della finestra di lancio di OnePlus 8T: il flagship dovrebbe vedere la luce durante la fine di settembre o la prima settimana di ottobre. Ovviamente non ci sono conferme al riguardo, ma visto che il precedente 7T è stato presentato lo scorso 26 settembre non sembra un'ipotesi poi così irreale.

