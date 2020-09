OnePlus 8T: il design “svelato” da Android 11 Developer Preview 4

Mentre la compagnia cinese continua a puntare sul nuovo modello Nord, aumentano le indiscrezioni in merito all'arrivo di uno o più dispositivi entry level, una vera e propria rivoluzione per l'azienda. E per quanto riguarda il prossimo top di gamma? Niente paura perché non mancano novità anche per OnePlus 8T, di recente svelato niente meno che dall'ultima versione della OxygenOS 11 basata su Android 11 Developer Preview.

OnePlus 8T nella prima immagine, direttamente dal codice di Android 11 Developer Preview

La quarta versione del firmware è stata rilasciata da pochissimo per OP8 e OP8 Pro e un'accurato teardown ha mostrato qualche dettaglio in merito al futuro modello di punta della compagnia cinese. Scavando all'interno di Android 11 Developer Preview è spuntata quella che potrebbe essere la prima immagine render di OnePlus 8T, che vedete in alto. In copertina, invece, un confronto tra l'ottavo capitolo e il nuovo device. L'immagine in questione è stata avvistata all'interno del firmware appena rilasciato e perfino il nome della stessa fa riferimento allo smartphone (oneplus_8t.webp).

In base a quanto si evince, il device avrà dalla sua un pannello flat (quindi niente bordi curvi) ed un punch hole nell'angolo in alto a sinistra; le cornici appaiono ben ottimizzate e per ora non è presente un'immagine dedicata al retro.

Le novità per OnePlus 8T non finiscono qui: alcune stringhe dedicate all'app Fotocamera fanno riferimento alla possibilità di registrare video in 8K. Ricordiamo che il dispositivo dovrebbe avere a bordo un sensore principale da 64 MP. Per ora è tutto e speriamo che arrivino nuovi leak in merito al prossimo modello top. Prima di lasciarvi ricordiamo che l'immagine presa dalla OxygenOS 11 basata su Android 11 Developer Preview non è da prendersi in senso assoluto, almeno fino all'arrivo di indiscrezioni ancora più convincenti o di una conferma ufficiale.

