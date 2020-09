OnePlus 8, 8 Pro e Nord in sconto con accessori grazie alla promo Back to School

Con la progressiva riapertura delle scuole, ecco fare capolino la promo Back to School con protagonisti OnePlus 8, 8 Pro e Nord: il trittico di smartphone della compagnia cinese è disponibile a prezzo scontato sullo shop ufficiale con un bundle di accessori gratuiti. Inoltre è possibile ottenere uno sconto extra fino al 10% grazie all'Education Program.

Back to School con OnePlus 8, 8 Pro e Nord: smartphone in offerta con un bundle di accessori

Sul portale ufficiale dedicato all'iniziativa – lo trovate a questo link – trovate alcuni bundle dedicati agli ultimi modelli top del brand cinese. Inoltre è possibile ottenere un ulteriore sconto con il programma Education di OnePlus: tutti i dettagli sono disponibili nella pagina dedicata. Per concludere, vi ricordiamo che potrete utilizzare il nostro coupon per risparmiare altri 10€ sull'acquisto degli accessori del brand.

Per quanto riguarda OnePlus 8 Lifestyle Bundle sarà possibile acquistare il flagship insieme al caricatore Warp Charge 30 e alle cuffie Bullets Type-C a partire da 649€ invece di 723.85€. Avete bisogno di una spintarella? Allora date un'occhiata anche alla nostra recensione!

Se invece preferite il fratello maggiore OnePlus 8 Pro, anche in questo caso si potrà beneficiare del pacchetto con Warp Charge 30 e auricolari Bullets Tupe-C, in questo caso a partire da 919€ invece di 993.85€. Ovviamente la promo riguarda anche il modello Nord, il nuovo dispositivo di fascia media di OnePlus. In questo caso non è presente un bundle dedicato, ma è possibile risparmiare accompagnato il dispositivo con alcuni accessori dedicati.

