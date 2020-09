La compagnia cinese ha annunciato lo stop alla disponibilità di OnePlus 7T, top di gamma lanciato lo scorso anno e particolarmente apprezzato dagli appassionati. Il dispositivo non sarà più disponibile all'acquisto tramite i canali ufficiali (si parla della Cina e non è chiaro se questa politica sarà attuata anche da noi) e per questo motivo l'azienda ha deciso di celebrare il suo gioiellino un'ultima volta, con una splendida versione bianca.

OnePlus 7T è giunto al termine del suo ciclo di vita e l'azienda festeggia con una versione bianca

Secondo quanto rivelato dalla stessa azienda, OnePlus 7T Confession Edition – nella spettacolare colorazione bianca – sarà una versione unita nel suo genere. Il dispositivo sarà presentato al pubblico – con tanto di unboxing – durante un evento speciale trasmesso in streaming in patria. Al momento non è dato di sapere se si tratterà di uno smartphone “unico”, magari messo in palio come premio per un contest social oppure se verrà commercializzato in quantità limitate prima dell'addio. L'evento è fissato per il 17 settembre, quindi non manca molto prima di poter scoprire a tutto tondo questa particolare versione.

A parte la colorazione bianca, OnePlus 7T Confession presenta le medesime specifiche della variante standard. Abbiamo un display AMOLED da 6.55″ Full HD e refresh rate a 90 Hz, il SoC Snapdragon 855+ e 8 GB di RAM. Non è chiaro se questa edizione speciale avrà dalla sua 128 o 256 GB di storage. Per quanto riguarda la fine della commercializzazione di OP7T, al momento il dispositivo risulta Out Of Stock sul portale italiano. Non è dato di sapere se lo stop in Cina varrà anche per tutte le piattaforme.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu