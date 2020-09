OnePlus 7, 7T Pro e Redmi Note 4 ricevono il supporto alla CarbonROM 8.0

Tra le principali custom ROM che hanno ricevuto l'aggiornamento ad Android 10, qualche tempo fa abbiamo citato la CarbonROM 8.0, progetto che ha portato la versione più recente dell'OS (a parte ovviamente Android 11) a bordo di ben tredici modelli, a cui si vanno ad aggiungere anche OnePlus 7, 7T Pro e il “piccolo” Redmi Note 4.

CarbonROM 8.0 si aggiorna: ecco le novità e il supporto per OnePlus 7, 7T Pro e Redmi Note 4

Per quanto riguarda il nuovo update della CarbonROM 8.0 non sono presenti nuove funzionalità, ma le migliorie ci sono eccome: le patch di sicurezza vengono aggiornate al mese di agosto 2020, inoltre vengono risolti vari problemi e migliorata la velocità di avvio delle applicazioni. Di seguito trovate il changelog completo.

August security patchset.

Better organisation inside CarbonFibers and Settings. VoLTE and VoWiFi icons can be enabled inside CarbonFibers

Design improvements to the lockscreen clocks to unify them in look and behaviour.

New font engine implementation.

Fixed a few Search related issues.

Come anticipato in apertura, il team di CarbonROM 8.0 ha aggiunto il supporto ai seguenti modelli (trovate il download cliccando sul nome in codice): OnePlus 7 (guacamoleb), OnePlus 7T Pro (hot dog) e 7T Pro 5G (hotdogg), Redmi Note 4 (mido). Nel caso del dispositivo targato Redmi la versione della custom ROM è la 7.0, basata su Android 9 Pie.

Le novità per la ROM personalizzata non finiscono qui: a causa di problemi con il developer interessato, il team ha rimosso il supporto a Redmi Note 7 (lavanda) e Redmi 7 (onclite).

Android 11

Per concludere, il team di CarbonROM ha annunciato di aver dato il via ai lavori per portare Android 11 a bordo dei dispositivi supportati; ovviamente questo non significa che l'attuale versione 8.0 finirà nel dimenticatoio, ma entrambi i progetti continueranno in parallelo. Comunque, almeno per ora manca ancora una data di uscita e ci sarà di certo da pazientare.

