Ci stiamo ancora godendo i nuovi top di gamma di casa OnePlus, senza contare il modello Nord, i futuri dispositivi di fascia media, il prossimo flagship 8T, eppure qualcuna ha già cominciato a pensare a che cosa ci riserverà il brand cinese. Stiamo parlando di Ben Geskin, creator e leaker che spesso ci ha deliziato con render dedicati ai vari dispositivi in arrivo (a volte azzeccandoci). Ebbene stavolta si è cimentato niente meno che nel concept render di OnePlus 10, con uno sguardo al futuro che si rivela in parte convincente.

OnePlus 10 immaginato da Ben Geskin: ecco come potrebbe essere il prossimo super flagship

Here's my vision of the OnePlus 10: 2022 OnePlus flagship smartphone with electrochromic glass technology pic.twitter.com/5lFAAkevwz — Ben Geskin (@BenGeskin) September 7, 2020

Ovviamente specifichiamo ancora una volta che si tratta di un concept render e non delle prime indiscrezioni dedicate a OnePlus 10. Lo stesso Ben Geskin parla della sua “visione”, facendo riferimento niente meno che al 2022. Insomma, ci sarà da pazientare un bel po' di tempo prima di scoprire se l'insider ha visto giusto. Le immagini in alto mostrano uno smartphone da design futuristico, pur rimanendo sobrio ed elegante (quindi niente fantascienza in stile Mi MIX Alpha).

Il OnePlus 10 immaginato da Ben Geskin arriva con uno stile che richiama quello del modello Concept One: la fotocamera posteriore, quindi, è nascosta sotto ad un vetro elettro-cromico, materiale che, quando eccitato dall'elettricità, passa da opaco a trasparente. Questa particolare sezione è affiancata da due pannelli color bronzo, non è chiaro se in vetro opaco o un materiale metallico.

Per quanto riguarda la parte frontale, ovviamente ci si aspetta una fotocamera sotto il display, feature che diventerà un trend (si spera) durante il prossimo anno. Il pannello presenta cornici praticamente inesistenti e sembra avere i bordi curvi.

