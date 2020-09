Nuki Power Pack e Smart Lock White Edition: tutte le novità ad IFA 2020

Non sono smartphone e accessori, ma anche tanta domotica durante questo IFA 2020: la fiera berlinese è stato il palcoscenico anche delle novità targate Nuki, con il nuovo Power Pack e l'edizione limitata Smart Lock White Edition. Inoltre, in occasione della conferenza online tenutasi oggi, il CEO dell'azienda ha svelato Nuki Club, il servizio che offre vantaggi esclusivi ai clienti.

Nuki presenta le novità di IFA 2020 e si aggiorna con innovazioni smart

Cominciamo con Nuki Power Pack, il primo dispositivo tra i protagonisti di IFA 2020. Si tratta di un nuovo dispositivo di ricarica pensato per la serratura intelligente del brand, una soluzione che permette di eliminare completamente l'utilizzo delle classiche batterie alcaline AA e assicura il doppio della durata del dispositivo, fino ad un totale di 12 mesi.

1 di 2

Tramite la app Nuki si può sempre vedere lo stato della batteria della serratura e non appena il livello scende sotto il 20% viene inviata una notifica o segnalato direttamente sul prodotto con un LED lampeggiante.

Nuki Power Pack si ricarica tramite un cavo USB-C integrato nel kit e l'utente potrà farlo anche direttamente sul prodotto in funzione, senza dover estrarre il pack dalla serratura. Infatti, l’ingresso per inserire il cavo è posto da entrambi i lati, per facilitare al massimo questa procedura. Il Power Pack è compatibile con tutte le serrature smart di Nuki e permette di rispettare ancora di più l'ambiente evitando l'utilizzo delle pile alcaline, altamente inquinanti se non vengono eliminate nel modo corretto. Il nuovo dispositivo sarà disponibile da ottobre al prezzo di 49€ sullo shop online del brand ed è compatibile sia con la Smart Lock 1.0 sia con 2.0.

Nuki Smart Lock White Edition | Prezzo e disponibilità

Nuki Smart Lock si tinge di bianco per dare vita ad una versione elegante e alla moda: la White Edition. “Tramite alcuni sondaggi fatti sui nostri consumatori abbiamo scoperto che la variante in bianco dei prodotti Nuki è in cima alla whish list dei nostri clienti” dichiara Martin Pansy, CEO di Nuki. La Smart Lock sarà, quindi, disponibile anche nel colore bianco per un periodo limitato di tempo. La special edition comprenderà la Smart Lock 2.0, Nuki Bridge e il nuovo Nuki Power Pack e sarà disponibile a 299€ esclusivamente nello shop online del brand a partire da ottobre e solo fino ad esaurimento scorte.

Infine il CEO dell'azienda ha annunciato l'arrivo di Nuki Club, un servizio gratuito a cui è possibile registrarsi tramite l'app del brand, che permette di accedere ad offerte esclusive e prevendite di nuovi prodotti. Per concludere, dall'autunno 2020 verrà introdotti il nuovo servizio di installazione di Nuki, inizialmente solo in Austria e Germania.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu