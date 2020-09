Ninebot, o meglio Segway Ninebot, è una compagnia ormai tra le più apprezzate della Catena Ecologica di Xiaomi. Il produttore di veicoli elettrici è partito proprio con la tipologia di balance scooter elettrico che ad oggi chiamiamo segway e ne ha presentato uno sportivo ad alte prestazioni chiamato Ninebot Balance Scooter Max Sports Edition, ad un prezzo in linea con il settore.

Ninebot Balance Scooter Max: il segway elettrico sportivo di Xiaomi può diventare un kart

A giudicare dal form factor del nuovo segway elettrico sportivo Ninebot Balance Scooter Max, ci troviamo davanti ad un prodotto di pregio con una struttura in alluminio regolabile, almeno per la barra di equilibrio, da 1.3 ad 1.8 m. Inoltre, è integrato uno sterzo ergonomico con incluso un display LED per monitorare la velocità, che può raggiungere fino ai 20 km/h. Lo stesso sterzo ha una sensibilità al tocco molto alta e può essere controllato agilmente.

Per quanto riguarda l'autonomia, il segway sportivo elettrico Ninebot Balance Scooter Max del partner di Xiaomi arriva fino a 38 km, nella sua versione standard. Il motore da 4800W e la batteria hanno inoltre un sistema di raffreddamento avanzato. Ma la chicca di questo segway è la possibilità di integrarlo al kart kit della stessa Ninebot e renderlo una mini auto da corsa, con velocità fino a 37 km/h ed un'autonomia di 25 km.

Il prezzo a cui viene proposto in Cina su JD.com il nuovo segway elettrico sportivo Balance Scooter Max del partner di Xiaomi Ninebot è in linea con questa categoria di prodotti, forse un po' più alto, perché si parla di 4499 yuan, che al cambio corrispondono a 551 €. Nessuna notizia in merito all'arrivo in Occidente.

