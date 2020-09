MWC 2021 si farà: annunciate date e prime aziende presenti

Se il MWC 2020 è stato annullato a causa del Coronavirus, così non sarà per il MWC 2021, almeno nelle intenzioni dell'ente organizzativo GSMA. Nonostante la Spagna sia una delle nazioni in cui si stanno registrando più contagi giornalieri, la speranza è che nel corso dei prossimi mesi la situazione migliori. Tuttavia, GSMA si vede costretta a rivedere i soliti piani in termini di fascia temporale, spostando la fiera catalana nei mesi successivi.

MWC 2021 ci sarà, ma sarà rinviato di qualche mese

Storicamente il MWC si terrebbe a fine febbraio/inizio marzo, ma il MWC 2021 avrà invece luogo dal 28 giugno all'1 luglio. Praticamente si invertono le date fra il MWC di Barcellona e quello di Shanghai, che solitamente si tiene in estate ma che a questo giro sarà dal 23 al 25 febbraio. Inizialmente il MWC 2021 di Barcellona era previsto per la prima settimana di marzo, ma la situazione sanitaria spagnola ha spinto GSMA a cambiare le date.

Ecco quanto affermato dal direttore generale Mats Granryd: “Con una prospettiva globale in continua evoluzione e dopo aver consultato il nostro consiglio di amministrazione, i membri e i nostri migliori espositori, abbiamo preso la decisione attenta di riprogrammare il MWC21 Shanghai a febbraio e il MWC21 Barcellona a giugno. La salute e la sicurezza dei nostri espositori, partecipanti, personale e della gente di Barcellona sono di fondamentale importanza”.

Quali aziende saranno al MWC 2021?

Premettiamo che siamo ancora nelle fase iniziali, dato che ci separano ancora 9 mesi dall'inizio del MWC 2021. Di conseguenza, la lista qua di seguito è ancora provvisoria e sicuramente cambierà nei mesi, nel bene o nel male. Ecco quali aziende hanno confermato la loro presenza: Huawei, OPPO, ZTE, Samsung, Lenovo, Microsoft, Nokia, LG, Qualcomm, HP, Ericsson e Vodafone.

