Avendo a che fare con la società cinese ormai da anni, grazie alle notizie che riportiamo e creiamo, è difficile non venire a contatto con le festività cinesi. Soprattutto, è impossibile non venire a contatto con festività importantissime per la Cina come il Moon Festival, anche indicato come Festa della Luna o di Metà Autunno, che quest'anno capita proprio domani, 1° ottobre 2020, giorno di Festa Nazionale cinese, quindi festa doppia.

Cos'è il Moon Festival? Le origini tra agricoltura e leggenda della terza festa per importanza in Cina

Origine leggendaria

Ma che cos'è e come si festeggia il Moon Festival? La festa di Metà Autunno (in cinese zhongqiujie, 中秋节) ha, come molte cose in Cina, un'origine antichissima e soprattutto che fonde realtà e leggenda. Partendo proprio dalla seconda, si dice che tutto nasca dalla cacciata dal Paradiso dell'Imperatore di Giada delle divinità immortali Houyi e sua moglie Chang'e, a causa delle gelosie di altri esponenti del sacro luogo. Essi furono costretti a vivere da mortali sulla Terra, con Houyi che divenne un provetto arciere (quasi un Dio, in tal senso).

Caso volle che un giorno, dei dieci Soli (rappresentati come uccelli a tre gambe) presenti all'epoca del leggendario Imperatore Giallo, tutti e dieci iniziassero il giro di illuminazione del mondo, portando quindi il pianeta a bruciare. Proprio l'Imperatore Giallo trovò la soluzione nell'enorme abilità di Houyi e gli ordinò di abbattere tutti i Soli tranne uno. Completata la missione, egli ricevette dal sovrano una pillola che ristabiliva l'immortalità. Questa pillola doveva essere ben custodita, ma la trovò Chang'e, che inghiottendola, scoprì di aver acquisito dei poteri.

Scoperta dal marito scappò, rifugiandosi sulla Luna, con Houyi che impossibilitato a raggiungerla, si fermò sul Sole. Dispiaciuta, Chang'e chiese al Bianco Coniglio della Luna di preparare un'altra pillola per raggiungere il marito, ma pare che tutt'oggi la stia ancora preparando. Quindi, per compromesso, una volta l'anno Houyi e Chang'e si incontrano una volta l'anno proprio a metà autunno, generando poi la festa che tutti conosciamo oggi.

Origine storica

A parte la romantica favola dei due semi-dei cinesi, il Moon Festival (o festa di Metà Autunno), affonda le radici storiche nella tradizione agricola della Cina. Infatti, è una festività che nasce durante il periodo della Dinastia Shang (1600-1100 a.C.) per ringraziare del raccolto con fini propiziatori per il prossimo. Questo perché in Cina, per millenni, l'agricoltura ha rappresentato seriamente il fabbisogno totale del paese, che ancora oggi non rinnega tali origini. Non cade lo stesso giorno tutti gli anni, ma è tutto impostato in base a come il calendario cinese si svolge di anno in anno.

Come si festeggia oggi il Moon Festival in Cina?

Ed eccoci ai giorni nostri, dove la festa di Metà Autunno e parte fondamentale della cultura e della società in Cina. I cittadini cinesi, ma anche i sudcoreani, i vietnamiti ed i taiwanesi (che l'hanno eletta Festa Nazionale personale) vedono il Moon Festival come qualcosa di buon auspicio, al pari del Capodanno Cinese. Quindi, ecco alcuni elementi fondanti del come si festeggia oggi la Festa della Luna:

Anzitutto, si mangiano i tradizionali dolci (oggi conosciuti e apprezzati in ogni angolo del globo) Moon Cake, o torte lunari, realizzate davvero in ogni modo e maniera. Sono anche piuttosto calorici, uno basta per tutta la giornata.

In alcune parti della Cina è usanza trovarsi un partner durante i festeggiamenti, come vuole tale tradizione: “Una alla volta, le giovani donne vengono spinte a lanciare tra la folla i propri fazzoletti. Il giovane che raccoglierà il fazzoletto di una ragazza e glielo renderà avrà una chance di iniziare una storia d'amore“.

Si usa accendere le famosissime lanterne per poi farle volare, in una cornice scenica come poche al mondo. Nelle zone del Guangdong e di Hong Kong, le lanterne si attaccano a pali di bambù, per metterli poi sui tetti

Si brucia incenso in onore di Chang'e, la dea della Luna.

Raccolta petali di tarassaco (particolare pianta medicinale) al fine di distribuirli ai membri della famiglia.

Pratica della famosissima Danza del Leone, con tanto di caratteristici Leoni Sacri cinesi che tanto piacciono ai bambini.

L'icona tradizionale della festa è il Coniglio Lunare.

Gli store cinesi si fermano

Come per la festività del Dragon Boat (o Barche Drago), i cinesi praticamente si fermano e vanno in vacanza per godersi una festività che mai come quest'anno assume un'importanza maggiore. Infatti, il Moon Festival 2020 partirà dal 1° ottobre 2020, che coincide anche con la Festa Nazionale della Proclamazione della Repubblica Popolare Cinese e si estende più o meno per una settimana. Gli store e-commerce osserveranno quindi chiusure o rallentamenti per la Festa della Luna in queste modalità:

Banggood : dal 1 al 8 ottobre 2020 , warehouse Cina e Hong Kong operative ma a rilento, warehous europei lavoreranno regolarmente.

: dal , warehouse Cina e Hong Kong operative ma a rilento, warehous europei lavoreranno regolarmente. Gearbest : dal 1 al 8 ottobre 2020 rispettano le festività.

: dal 1 al 8 ottobre 2020 rispettano le festività. Edwaybuy: lavorerà regolarmente.

Gshopper : dal 1 al 8 ottobre rispettano festività, ma la warehouse europea sarà regolare.

: dal 1 al 8 ottobre rispettano festività, ma la warehouse europea sarà regolare. Geekbuying : dal 1 al 8 ottobre festività, ma le warehouse europee svolgeranno regolare attività.

: dal 1 al 8 ottobre festività, ma le warehouse europee svolgeranno regolare attività. Cafago: svolgimento regolare.

