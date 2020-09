La piattaforma di crowdfunding Xiaomi YouPin presenta una assortimento vastissimo di prodotti e funge da trampolino di lancio per varie aziende cinesi partner della compagnia di Lei Jun (come nel caso di Dreame, la rivale “low cost” di Dyson). Tra queste trova spazio anche Momoda, brand specializzato in poltrone massaggianti, massaggiatori da testa e per il corpo ed altri prodotti analoghi, come nel caso del nuovissimo Smart Head Massagger, dispositivo che assomiglia ad un casco VR di ultimissima generazione.

Momoda Smart Head Massager debutta su Xiaomi YouPin: il massaggiatore per la testa che sembra un casco VR!

Purtroppo no, Momoda Smart Head Massager non è un casco VR futuristico: ce ne faremo una ragione dato che le funzionalità che offre come massaggiatore per la testa con effetto agopuntura sembrano decisamente rilassanti. Se non avete problemi di claustrofobia, allora il dispositivo potrebbe essere la soluzione perfetta per un momento di relax fuori dagli schermi. Come si evince dalle immagini, infatti, il dispositivo lanciato su Xiaomi YouPin si presenta come un vero e proprio casco, con tanto di visiera.

Il massaggiatore smart sfrutta una sorta di sistema airbag 3D per massaggiare testa, occhi e collo, offrendo una performance a 360°. L'area del capo è dotata di 7 teste in silicone che si adattano automaticamente alla pressione, per il massimo comfort. Il massaggio crea un effetto agopuntura, in modo da stimolare l'area facendo circolare il sangue e rilassando il cuoio capelluto.

Momoda Smart Head Massager presenta anche una modalità di massaggio riscaldato per gli occhi fino a 40° (tramite un impacco di grafene), in modo da alleviare arrossamento e gonfiore.

Funzionalità smart e prezzo del nuovo massaggiatore di Xiaomi YouPin

Il nuovo massaggiatore di YouPin è dotato di funzionalità smart: oltre a potersi interfacciare con l'app di Xiaomi, sono disponibili anche i controlli vocali tramite XiaoAI. Grazie all'applicazione sarà possibile scegliere tra 4 modalità di massaggio, regolare il tempo dello stesso, la pressione delle teste in silicone, la temperatura ed altri parametri.

Lato autonomia, il dispositivo presenta una batteria da 2.400 mAh ricaricabile tramite USB Type-C e in grado di offrire fino a 6/8 ore di massaggi (in sessioni da 15 minuti). Il casco può essere collegato allo smartphone tramite Bluetooth per riproduttore contenuti musicali durante il massaggio.

Lanciato in crowdfunding al prezzo di 599 yuan, circa 74€ al cambio, Momoda Smart Head Massager sarà disponibile entro il 23 ottobre in Cina. Al termine della campagna il prezzo salirà a 799 yuan, circa 99€ al cambio. Che ne pensate di questa novità targata Xiaomi Youpin?

