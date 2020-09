Ci vorrà ancora tempo prima di vedere all'azione la MIUI 12 Global in versione ufficiale e stabile. Per il momento, la MIUI 12 Stabile è disponibile ufficialmente unicamente sotto forma di ROM cinese, se si escludono le cosiddette “Beta Stabili“. Per il momento solo Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro, Redmi K30 5G e K20/Mi 9T hanno ricevuto il fatidico aggiornamento, ma a questi si aggiungeranno altri modelli nelle prossime settimane. Nel frattempo, i ragazzi del team Xiaomi.eu hanno ben pensato di prendere le ROM cinesi e convertirle sotto forma di ROM occidentali.

Ultimo aggiornamento: 22 settembre

Aspettando la MIUI 12 Global, Xiaomi.eu introduce la MIUI 12 Stabile sugli Xiaomi e Redmi

Il vantaggio di installare la MIUI 12 Stabile di Xiaomi.eu è che, pur basandosi sulla MIUI China, viene resa “occidentaleggiante”. Non soltanto tramite la traduzione di tutti i vari menu, ma anche con l'installazione delle Google Apps e la rimozione di tutto il bloatware non necessario. Inoltre, potrebbero essere presenti piccoli ritocchi e features assenti nella controparte Global.

Trattandosi di una ROM alternativa, l'installazione di queste MIUI 12 Stabile andrà effettuata tramite modalità Fastboot, previo sblocco del bootloader ed installazione della custom recovery TWRP. La procedura è illustrata nel dettaglio nella pagina del sito dedicato.

Per il momento i modelli sono pochi. Nel caso non poteste fare a meno di testare la MIUI 12, vi ricordiamo che sempre Xiaomi.eu vi offre la disponibilità di installare la MIUI 12 Beta.

