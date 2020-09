MIUI 12 Beta: la 20.9.29 toglie la pubblicità dal browser (e non solo)

Se seguite la nostra pagina dedicata, allora saprete che la MIUI 12 Beta è arrivata alla sua ultima versione 20.9.29. Come alcuni degli ultimi update del programma beta, è stato reso disponibile soltanto per alcuni dei modelli compatibili. Nell'attesa che il team Xiaomi.eu possa farne un'eventuale versione “occidentalizzata” (tenete d'occhio l'articolo dedicato), vediamo quali sono le novità introdotte.

Xiaomi aggiorna la MIUI 12 20.9.29 Beta: ecco quali novità sono presenti

Premettiamo che il changelog delle MIUI 12 Beta ha sempre un inglese un po' “maccheronico”, pertanto viene tradotto dal cinese in maniera non chiarissima. Comunque, nella MIUI 12 20.2.29 vediamo migliorie per l'app Browser, in primis per l'introduzione di un filtro per pubblicità e pop-up maliziosi durante la navigazione. Una feature molto utile, in grado di rendere la navigazione web più sicura e meno fastidiosa. Inoltre, nel browser viene aggiunta anche la funzione di segnalibro, oltre ad altre piccole migliorie.

Ecco il changelog completo:

Browser Optimization | Bookmark function to solve the problem of page jam and invalid search New | Memory usage New | Web ad filtering and malicious pop-ups in some scenarios

Search for New | In-app search module to reduce the complicated operation of APP switching, and the operation is in place in one step New | Home page function control buttons to customize your personalized home page Optimization | Fix known issues and optimize user experience Optimization | Search results are smarter and richer, providing you with the most comprehensive native search results



