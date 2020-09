I migliori monopattini elettrici cinesi | Classifica Settembre 2020

La smart mobility, nel 2020, passa inevitabilmente anche dai monopattini elettrici, prodotti molto spesso preferiti alle e-bike per versatilità e per la capacità di entrare facilmente nei mezzi pubblici. I monopattini elettrici hanno infatti avuto maggior successo proprio nelle grandi città, ispirando in tantissime occasioni servizi di sharing dedicati. Tra le società più attive da questo punto di vista – anche in Italia – troviamo Xiaomi che ha fatto dei propri monopattini un punto focale del brand.

Le migliori offerte per monopattini Xiaomi e non solo | Guida all'acquisto Settembre 2020

In ogni ambito, i prodotti in vendita ne sono tantissimi. Ciò significa che per gli utenti risulta sempre più difficile districarsi in mercati complessi ed è questo l'intento della nostra guida. Elencandovi i prodotti, secondo noi più validi, in rapporto qualità prezzo, cercheremo di mostrarvi la strada da seguire nell'acquisto dei monopattini elettrici in offerta, che siano essi economici oppure modelli premium.

Tutti i modelli riproposti di seguito saranno comunque provenienti da store affidabili come Amazon, eBay, Banggood, Gearbest e Geekbuying. Per tenere sotto traccia tutte le offerte in tempo reale, invece, vi consigliamo di seguire il nostro canale Telegram dedicato alle offerte @GizDeals.

Offerte KUGOO M4 Pro

KUGOO è tra le aziende cinesi più attive nel panorama dei monopattini elettrici e l'M4 Pro rappresenta una sintesi perfetta tra qualità, potenza e prezzo. Grazie ad una capiente batteria è infatti in grado di raggiungere un'autonomia di 60 km ed una velocità massima di 45 km/h. Nonostante tutto, conserva comunque dimensioni che ne consentono il trasporto, con 116 x 21.5 x 35 cm.

Offerte Ninebot Max G30

Ci troviamo di fronte al non plus ultra di casa Xiaomi. Il monopattino elettrico in questione vanta infatti un motore di 350W in grado di fornire un'assistenza per salite con pendenza fino a 20° e, grazie alla batteria integrata, il Ninebot potrà raggiungere i 65 KM di autonomia. A garantire la miglior efficienza energetica avrete la possibilità di impostare 3 diverse modalità di assistenza: Eco, Drive e Sport. Rispetto agli altri monopattini, il Ninebot Max G30 è anche leggermente più pesante (19.1 KG).

Offerte Ninebot ES2

Si passa da un modello top di gamma ad un altro essenziale ma performante allo stesso tempo. Pur avendo un costo decisamente più ridotto, il Ninebot S2 mantiene gli standard di cui sopra, con ruote da 10″, autonomia da 65 KM e motore da 350W. Anche in questo caso, il segway riuscirà a raggiungere una velocità massima di 25 km/h.

Offerte Xiaomi Mi Electric Scooter Pro

L'iconico filo rosso sul corpo satinato nero. Questa è la caratteristica inconfondibile del monopattino elettrico venduto anche nei Mi Store italiani che ha riscontrato un successo assoluto. Si tratta di un prodotto leggero e facile da trasportare grazie al peso di soli 14.2 KG, garantisce un autonomia di 45 KM ed una spinta massima di 25 Km/h. Anche in questo caso avrete la possibilità di selezionare differenti modalità di supporto, dai 15 km/h fino ai 25 km/h.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu