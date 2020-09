Con il passaggio al Bluetooth 4.1, ormai da qualche anno, c'è stata una svolta nell'utilizzo di cuffie Bluetooth e, più in generale, di auricolari wireless. Contestualmente ha avuto ottimi risvolti la tecnologia TWS (True Wireless) che, se in un primo momento era appannaggio di prodotti più costosi, con il passare del tempo è stata offerta a prezzi sempre più bassi, fino a toccare i 10€.

Allo stato attuale, infatti, grazie ad aziende come Xiaomi si è riusciti ad ottimizzare il rapporto qualità prezzo. Proprio per questo – vista l'enorme mole di prodotti in vendita – è diventato sempre più difficile trovare i migliori auricolari Bluetooth. La guida all'acquisto in questione si pone proprio l'obiettivo di presentare una cernita tra le migliori cuffie wireless per diverse fasce di prezzo.

Le migliori cuffie Bluetooth | Guida all'acquisto degli auricolari Wireless di Settembre 2020

La nostra guida all'acquisto sugli auricolari True Wireless è basata sui migliori prodotti testati in review dal nostro staff e che, al tempo stesso, trovano un riscontro tra le offerte quotidiane che vi presentiamo sul canale Telegram. In ogni caso quindi, si tratta dei migliori matchining per rapporto qualità prezzo.

Offerte Xiaomi Mi Air 2S

Con le Xiaomi Mi Air 2S l'azienda è andata ad apportare diversi miglioramenti rispetto al modello precedente, ma senza snellirne il design e senza aggiungere alcune chicche come la gestione del volume.

Recensione completa

Offerte Realme Buds Air

Le Realme Buds Air arrivano ad un prezzo decisamente interessante e qualora foste alla ricerca di un paio di auricolari non in-ear con un budget massimo di 50 euro queste potrebbero essere la scelta giusta e sicuramente meglio dei tanti cloni delle AirPods.

Recensione e confronto con Air 2S

Offerte Redmi Airdots S

Le Redmi AirDots hanno praticamente spaccato il mercato delle cuffie TWS low cost, eccone così un nuovo modello. Le differenze con le Redmi AirDots sono così sostanziose? No, cambia poco, ma dal momento che le vecchie vengono rimpiazzate dalle nuove allo stesso prezzo allora è tanto di guadagnato.

Recensione Redmi AirDots S

Offerte Huawei Freebuds 3

Le Freebuds 3 eccellono sia dal punto di vista della qualità audio riprodotta che in chiamata. Allo stesso tempo troviamo il plus della cancellazione attiva del rumore, feature che apprezzerete in ambienti affollati. Inoltre, le top di gamma di Huawei sono state soggette ad un crollo di prezzo importante.

Recensione completa

Offerte OnePlus Buds

Più che per specifiche, le OnePlus Buds si meritano un posto all'interno di questa speciale classifica grazie ad un design unico tra quelle citate ed a colorazioni diverse dalla norma. Rimangono comunque un prodotto valido che si esprime al meglio utilizzando, appunto, un dispositivo OnePlus.

