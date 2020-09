Con l'autunno che entra, non si fermano le offerte sconto di MediaWorld che lancia la promo Tech & The City, dove tra i tanti prodotti elettronici troviamo smartphone Xiaomi Redmi e OPPO e monopattini elettrici Xiaomi e Ninebot, anche a Tasso Zero.

MediaWorld: tutte le migliori offerte sconto Xiaomi, OPPO e Ninebot

Tra le offerte più interessanti su MediaWorld, troviamo OPPO A9 2020 in sconto, ma anche Redmi Note 9 4/128 GB, Xiaomi Mi Electric Scooter e Ninebot ES2.

OPPO A9 2020 – Offerta MediaWorld

Torna in sconto su MediaWorld l'apprezzato OPPO A9 2020, che abbiamo recensito, smartphone dalle specifiche per tutte le fasce e prestazioni concrete, che al prezzo in offerta di 179 € è davvero un'ottima opzione.

Redmi Note 9 4/128 – Offerta MediaWorld

Altro prodotto molto interessante ma di livello più alto è Redmi Note 9 nella configurazione 4/128 GB, che con il display Full HD+, il SoC MediaTek Helio G85 e le quattro fotocamere è la soluzione per chi vuole spendere poco ma ottenere tanto, grazie al prezzo in offerta di 199 €.

Xiaomi Mi Electric Scooter – Sconto MediaWorld

Passiamo ora alla mobilità elettrica, con il monopattino elettrico Xiaomi Mi Electric Scooter, che con l'autonomia massima di 30 km, una portata massima da 100 kg e la velocità da 25 km/h è tra le migliori soluzioni sul mercato, specie con lo sconto di 50 € a 349 €.

Ninebot Segway ES2 – Sconto MediaWorld

Restiamo in ambito Xiaomi Ecological Chain con il monopattino elettrico Ninebot Segway ES2, che con la sua potenza da 300 W, la resistenza IP54 e la velocità massima di 25 km/h è uno dei prodotti di punta del settore ed il prezzo scontato di 399 € invece di 449 € è sicuramente un buon colpo.

Ricordiamo che l'iniziativa in promo di MediaWorld “Tech & The City” è valida fino al 30 settembre 2020, data ultima per usufruire di tutti i prodotti in offerta sconto con possibilità di Tasso Zero.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu