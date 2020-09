MediaTek e Imint insieme, per migliorare la stabilizzazione video sugli smartphone

Da qualche tempo, ormai, MediaTek si è messa in testa di voler competere sotto tanti aspetti con Qualcomm. Sono già usciti sul mercato, infatti, tantissimi nuovi processori nell'ultimo periodo, che hanno strizzato l'occhio a diversi importanti brand. Non si ferma, dunque, la voglia di migliorare da parte del chipmaker taiwanese, che nelle ultime ore ha siglato anche un accordo con Imint per migliorare la stabilizzazione video sugli smartphone. Quali saranno i primi device a godere di queste novità lato hardware?

Imint ha già dato supporto a Xiaomi, OnePlus ed altri

Quest'azienda, chiamata Imint, è nata in Svezia e per anni ha offerto soluzioni in merito alla stabilizzazione video per diversi brand. Tra questi, dunque, annoveriamo OnePlus, Xiaomi, Huawei, Motorola, OPPO e Vivo. Tutto ruota intorno a questo argomento, dunque, e al suo prodotto principale, ovvero “Vidhance“.

Questi algoritmi hanno aiutato molto questi brand a migliorare le proprie prestazioni in merito ai video su smartphone. Da ora, dunque, sembra che MediaTek avrà una corsia preferenziale da questo punto di vista, potendo montare sui propri chipset tutte le componenti principali di questo prezioso hardware. Questo renderebbe molto più appetibili gli smartphone dotati di tale SoC, soprattutto quelli votati maggiormente alla multimedialità. Vedremo, però, quali aziende adotteranno per prime queste novità, nel momento in cui MediaTek avrà effettivamente sviluppato nuove soluzioni a riguardo.

