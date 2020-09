MediaTek Dimensity 1000C supera Snapdragon 765G e Kirin 820

Qualche giorno fa è stato lanciato negli Stati Uniti il nuovo LG Velvet, ma con un SoC diverso da quello utilizzato in Europa. All'interno di questo Paese, infatti, il brand ha optato per una versione equipaggiata con un MediaTek Dimensity 1000C, un chipset di fascia media. Non ne sappiamo quasi nulla, ma a livello teorico le performance dovrebbero essere pari a quelle di tutte le principali soluzioni concorrenti di fascia media. Queste nostre impressioni, oggi, sembrano essere state confermate.

Dimensity 1000C presenta 4 core ARM Cortex-A77

Dando un'occhiata alle caratteristiche tecniche di questo nuovo chipset, pare che se la giochi con il Qualcomm Snapdragon 765G ed il HiSilicon Kirin 820. Anzi, sotto certi aspetti dovrebbe garantire prestazioni ancora più elevate. A bordo, infatti, dovrebbe montare ben 4 core ARM Cortex-A77, coadiuvati dalla presenza di altri 4 core ARM Cortex-A55. Tutto dovrebbe poi essere accompagnato da una GPU Mali-G57.

Secondo i punteggi mostrati da Geekbench 5, questo SoC avrebbe raggiunto 601 punti in single-core e 2.365 punti in multi-core. Per avere un termine di paragone, lo Snapdragon 765G raggiunge 607 punti in single-core e 1.777 punti in multi-core. Si tratta di una bella differenza ma che comunque non lo pone in una posizione di netta superiorità. Va detto, poi, che tale chipset sembra sia stato pensato solo per gli Stati Uniti, quindi non dovremmo vederlo su alcun tipo di smartphone pensato per l'Europa.

