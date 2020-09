MediaTek Dimensity 1000C: nuovo SoC 5G per LG Velvet, ma solo negli USA

Nell'ultimo periodo MediaTek ha dato dimostrazione di poter competere ad alti livelli con tutti gli altri principali competitor. Sono usciti, infatti, tantissimi nuovi chipset e nelle ultime ore pare essere comparso sul mercato un nuovo interessante SoC. Si tratta di un nuovo componente della serie Dimensity, ovvero del Dimensity 1000C, un altro chipset 5G realizzato con processo produttivo a 7nm. Al momento, però, questo è disponibile solo in un particolare Paese.

MediaTek Dimensity 1000C 5G verrà montato su LG Velvet

Da quello che abbiamo potuto intuire dalle ultime informazioni a nostra disposizione, LG Velvet negli Stati Uniti verrà venduto con un SoC diverso. Nella variante europea, infatti, questo monta uno Snapdragon 765G, mentre nella variante americana arriverà con un MediaTek Dimensity 1000C. Questo SoC è realizzato a 7nm, con quattro ARM Cortex-A77 e quattro ARM Cortex-A55, proponendo una frequenza di clock massima pari a 2.0GHz.

LEGGI ANCHE:

MediaTek si candida come fornitore di chipset per Huawei, ma deve chiedere l’approvazione agli USA

All'interno di tale componente troviamo un'unità di elaborazione AI sviluppata da MediaTek (APU 3.0) per offrire un'esperienza migliore con tutto il sistema. Non mancherà, infatti, anche, il supporto per AV1 HDR su Netflix e streaming video AV1 su YouTube. Voglio ricordarvi, comunque, come tale prodotto, ovvero LG Velvet, verrà venduto negli Stati Uniti sfuttando la rete 5G di T-Mobile.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu