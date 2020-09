Grazie alle offerte quotidiane di Banggood, nessun vezzo è proibito. Oggi, infatti, lo store ci propone in offerta un accessorio rinnovato e particolarmente interessante. Si tratta della Digoo Portable Coffee Maker: una vera e propria macchina del caffè portatile ed utilizzabile in ogni luogo.

Caffè americano pronto in 80 secondi con la macchina del caffè Digoo

Usufruendo dell'offerta lampo di Banggood, potrete acquistare a circa 38€, anziché 53€, la nuova Digoo DG-CF01 Portable USB Electric Coffee Maker, un dispositivo dotato di batteria interna e ricarica USB che sarà in grado di offrirvi un caffè in ogni momento.

Utilizzarla, infatti, sarà semplicissimo, non dovrete far altro che caricare il serbatoio sottostante ed in circa 80 secondi il gioco è fatto. Potrete così gustarvi un caffè americano (lungo) in ogni momento della giornata. Per acquistarla in sconto non dovrete far altro che cliccare sul box in basso.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.



⭐️ Segui e supporta GizChina su Google News: clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti .