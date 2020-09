Nel corso di questi ultimi anni stiamo assistendo ad un cambiamento del mercato. Molti brand, infatti, stanno cercando di portare soluzioni sempre più innovative in ambito smartphone, proponendo display sempre più ampi. Alcuni, addirittura, per ottemperare a questo bisogno, hanno deciso di lanciarsi nel campo dei pannelli pieghevoli, producendo dispositivi come Samsung Galaxy Flip, Huawei Mate X, e pochi altri. Sembra, però, che LG abbia voluto sfruttare un'altra soluzione sviluppando un secondo display rotante ricco di funzionalità dedicate. Bando alle ciance, andiamo a conoscere il nuovo LG Wing e tutti i dettagli su scheda tecnica, prezzo e disponibilità sul mercato!

LG Wing ufficiale: tutto sul primo smartphone con display rotante

Design e caratteristiche

Partiamo subito col dire che il nuovo smartphone del brand fa parte del programma LG Explorer Project, un'idea pensata per sperimentare a tutto tondo le possibilità che ha ancora di offrire il settore mobile. LG Wing porta una ventata di aria fresca nel settore degli smartphone, proponendo una soluzione caratterizzata da ben due display. All'apparenza il pannello principale non presenta alcuna particolarità. Tuttavia, sotto quest'ultimo è posizionata una seconda unità, più piccola, in grado di ruotare e mostrare informazioni accessorie durante l'utilizzo quotidiano del dispositivo. Il corpo misura 169.5 x 74.5 x 10.9 mm per un peso di 260 grammi.

Non è la prima volta che LG mostra soluzioni di questo tipo. Vale lo stesso discorso, infatti, per gli accessori che vengono venduti insieme ad alcuni smartphone, come LG G8X e V60. A differenza di questi, però, su LG Wing tutto integrato in un'unica struttura.

Ecco come funziona il meccanismo rotante di LG Wing

Nelle scorse settimane è comparso in rete un brevissimo video che ci ha mostrato il funzionamento del meccanismo rotante di LG Wing. Da queste immagini, infatti, è possibile notare un modo chiaro come il prodotto sia caratterizzato dalla presenza di un sottile display sulla parte superiore in grado di ruotare, montata su una soluzione integrata nella scocca.

La particolare struttura a “T” è un qualcosa di inedito per questo tipo di prodotto. Tale design torna molto utile in diversi contesti e l'esempio più lampante ci viene dato proprio dalle ottimizzazioni software implementate da LG.

Display, Hardware e Fotocamera

Prima di addentrarci nei meandri del software a bordo di LG Wing diamo un'occhiata alle caratteristiche tecniche dello stesso. Il dispositivo è mosso dal chipset Snapdragon 765G, accompagnato da 8 GB di RAM.

Sul retro trova spazio una tripla fotocamera con un sensore principale da 64MP, supportato da moduli da 13 MP e da 12 MP. Presente la stabilizzazione OIS ed un grandangolo con angolo di visuale da 117° ed un modulo aggiuntivo con tecnologia Ultra Wide Big Pixel con FOV 120°. Il sensore frontale è un'unità da 32 MP inserito in un meccanico pop-up.

Il nuovo LG Wing è dotato di una Gimbal Motion Camera – la prima al mondo su uno smartphone – che trasforma il secondo schermo in un pratico gimbal, fornendo la stabilità necessaria per scatti e riprese video in modalità orizzontale con una mano.

Quello che più ci interessa, però, sono le caratteristiche dei due display montati su questo smartphone. LG Wing è dotato di un pannello principale pOLED da 6.8″ Full HD+ (con sensore ID integrato) e da un display secondario G-OLED, più piccolo, da 3.9″ (con proporzioni 1:1).

Per quanto riguarda l'autonomia, LG Wing si affida ad una batteria da 4.000 mAh con supporto alla ricarica rapida Quick Charge 4.0+ e alla ricarica wireless.

Software e funzionalità

Il nuovo smartphone targato LG punta tutto sul multitasking e sulla portabilità e permette di sfruttare i due display presenti a bordo in modi unici. Con i due schermi sarà possibile utilizzare due app differenti, estendere una stessa app in modo da poterla visualizzare tramite i due pannelli, visualizzare i controlli dei contenuti multimediali (come musica e video), visualizzare mappe in modo avanzato.

Anche per mail e messaggistica le cose si fanno interessanti, con la possibilità di utilizzare la tastiera virtuale ed il corpo del messaggio con due schermi. Insomma il limite è solo la fantasia ed il software di LG – ottimizzato per l'occasione – consente sia di selezionare le applicazioni al momento che di sfruttare coppie di app pre-selezionate per funzionare insieme con due display.

LG Wing ufficiale – Prezzo e disponibilità

Il prezzo di LG Wing non è stato ancora confermato mentre per quanto riguarda la disponibilità del device, il terminale sarà disponibile in Sud Corea a partire da ottobre e a seguire nei principali mercati del Nord America ed Europa, Italia inclusa. Non appena verranno svelati i dettagli su prezzo e uscita provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu