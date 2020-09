LG Wing: ecco lo smartphone con un secondo display…rotante! | Video

Nel corso di questi ultimi anni stiamo assistendo ad un cambiamento del mercato. Molti brand, infatti, stanno cercando di portare soluzioni sempre più innovative in ambito smartphone, proponendo display sempre più ampi. Alcuni, addirittura, per ottemperare a questo bisogno, hanno deciso di lanciarsi nel campo dei pannelli pieghevoli, producendo dispositivi come Samsung Galaxy Flip, Huawei Mate X, e pochi altri. Sembra, però, che LG abbia voluto sfruttare un'altra soluzione per il suo LG Wing, sviluppando un secondo display rotante.

Aggiornamento 02/09: ora sappiamo la data di lancio di questo prodotto. Trovate tutti i dettagli in fondo all'articolo.

LG Wing sarà un device medio di gamma

Secondo le ultime indiscrezioni a riguardo, LG sta lavorando su un nuovo smartphone detto “Wing”. Come emerso in alcuni rapporti precedenti, dunque, potrebbe trattarsi proprio di questa unità caratterizzata dalla presenza di ben due display. Dal video pubblicato su Android Authority, infatti, si vede proprio come il pannello principale non presenti alcuna particolarità. A destra di quest'ultimo, però, trova spazio una seconda unità, più piccola, in grado di ruotare e mostrare informazioni accessorie durante la navigazione in auto.

Non è la prima volta che LG mostra soluzioni di questo tipo. Vale lo stesso discorso, infatti, per gli accessori che vengono venduti insieme ad alcuni smartphone, come LG G8X e V60. A differenza di questi, però, su LG Wing tutto sarebbe integrato in un'unica struttura. Non dovrebbe mancare, dunque, molto all'uscita sul mercato di questo smartphone che, secondo alcune fonti, dovrebbe occupare la fascia media. Vedremo, dunque, se nel corso di queste settimane usciranno nuove informazioni a riguardo.

Aggiornamento 02/09

Tramite un video trailer sembra che LG Wing sia pronto al debutto proprio il 14 settembre 2020. Nelle immagini, infatti, viene mostrato il prodotto in maniera molto particolare, dando quasi l'idea che tale modello sia effettivamente a tutto schermo. Dubitiamo che il design si possa discostare molto, però, da quello proposto dagli altri device concorrenti, perlomeno da questo punto di vista. Quello che cambierà sarà sicuramente la presenza di un secondo pannello rotante, che non vediamo l'ora di vedere in funzione.

Da quello che abbiamo potuto capire, questo smartphone farà parte del “Progetto Explorer“, che includerà una serie di prodotti innovativi ed ancora non presenti sul mercato. Proprio come questo LG Wing.

