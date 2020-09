Storicamente, abbiamo conosciuto gli ultimi smartphone LG, specie top gamma, come dispositivi di gran qualità, come il nuovo Wing, con un supporto software che però andato a crescere gradualmente. Proprio per questo, i due ex flagship 2018 e 2019 LG G8s e V40 ThinQ hanno ricevuto l'aggiornamento ad Android 10.

LG G8s e V40 ThinQ: ecco tutte le novità dell'aggiornamento ad Android 10

Cosa porta quindi il nuovo aggiornamento ad Android 10 con la nuova interfaccia LG UX 9.0 per G8s e V40 ThinQ? Anzitutto, nuove gesture per muoversi tra schermata Home, la precedente e la lista delle app recenti semplicemente usando la barra di navigazione inferiore. Introdotta inoltre la modalità Notte, che è la Dark Mode personalizzata del brand sudcoreano. Altra innovazione è data dalla modalità desktop che permette di collegare lo smartphone ad un monitor od una TV tramite adattatore HDMI per utilizzare il vostro smartphone come un PC tramite mouse e tastiera Bluetooth.

Proseguendo con le novità di Android 10 su LG G8s e V40 ThinQ, troviamo la funzionalità Benessere Digitale, che permette di avere un quadro completo del tempo passato sul proprio smartphone. In più, c'è un completo rinnovo dell'interfaccia della fotocamera, diventata più semplice ed intuitiva, con tanto di gesture. Infine, abbiamo l'introduzione della Pop-up Window che migliora il multitasking riducendo in finestra le varie app.

Il roll out per l'aggiornamento di G8s è disponibili per gli smartphone no-brand e Vodafone, mentre per V40 sugli smartphone TIM, semplicemente scaricandolo nel menù dedicato. Per gli altri gestori, l'update a G8s arriverà in seguito.

