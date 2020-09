Lenovo ThinkBook 14/15: ecco le novità delle versioni con processori Ryzen

Durante il lockdown, nei mesi passati, Lenovo ha fatto registrare numeri di vendita importanti in ambito PC. Molti utenti, infatti, hanno dovuto attrezzarsi con nuovi notebook, per lavoro o svago, scegliendo proprio questo brand. Motivo per cui, forte di questa fiducia, l'azienda ha deciso di aggiornare alcuni suoi notebook, nello specifico i Lenovo ThinkBook da 14″ e 15″.Vediamo, dunque, tutte le novità.

Lenovo ThinkBook 14/15 montano Ryzen 5 e 7

Da poco Lenovo ha deciso di aggiornare i suoi ThinkBook da 14 e 15″, portando su queste macchina i nuovi processori AMD Ryzen. Entrambi presentano due versioni, con diversi chipset di casa AMD, con caratteristiche praticamente identiche. Nel senso che su questi due notebook cambia solo la diagonale dello schermo, mostrando le stesse versioni. A bordo, dunque, nella variante standard troviamo un Ryzen R5 4600U, con una RAM DDR4 da 16GB ed un SSD da 512GB. Abbiamo, poi, il modello più costoso, che mostra un Ryzen R7 4800U, con 16GB di RAM e 512GB di memoria interna, sempre con SSD.

Come su molti altri prodotti del brand, poi, troviamo tantissime porte relative alla connettività come diverse USB Type-C, la Gigabit Ethernet, un vano per SD, HDMI e jack audio. Dando un'occhiata ai prezzi, dunque, la versione da 14″/15″ con Ryzen R5 costa 4.299 yuan, circa 540 euro. Il modello più costoso, invece, viene 4.999 yuan, quindi circa 628 euro al cambio attuale.

