Dopo aver presentato la line up di notebook premium della serie Yoga e Legion, Lenovo ha lanciato in Italia anche i nuovi tablet Tab P11 Pro e M10 HD 2020, oltre allo speaker Smart Clock Essential, di cui di seguito scopriamo specifiche, prezzo e disponibilità.

Lenovo Tab P11 Pro, M10 HD 2020 e Smart Clock Essential: tutto sui tablet e lo speaker smart

Tab P11 Pro e M10 HD 2020

Dando uno sguardo al tablet di fascia più alta, il Lenovo Tab P11 Pro, ci troviamo davanti ad un dispositivo dalle specifiche molto interessanti. Anzitutto il display, un pannello OLED da 11.5″ con risoluzione 2K (2560 x 1600 pixel). La CPU è invece uno Snapdragon 730G Octa-Core fino a 2.2 GHz. la GPU è una Adreno 618. Per le memorie, vi sono 4/6 GB di RAM e 128 GB di storage espandibili fino a 256 GB. Continuando con l'hardware, troviamo 4 speaker JBL con Dolby Atmos una batteria da 8600 mAh, oltre all'aggancio per la tastiera magnetica. Infine, le fotocamere sono presenti due sul retro da 13 + 5 MP con grandangolare e due sul frontale da 8 + 8 MP a fuoco fisso Non mancano inoltre Wi-Fi Dual Band, connessione 4G, Bluetooth 5.0 e sistema operativo Android 10.

Passando invece al tablet entyr-level Lenovo Tab M10 HD 2020, nella riedizione della fortunata serie troviamo un pannello LCD da 10.1″ IPS con risoluzione HD (1280 x 800 pixel), oltre ad una CPU MediaTek Helio P22T Octa-Core. Il comparto memorie è composto poi da 2/4 Gb di RAM e 32/64 GB di storage espandibili fino a 256 GB. Il comparto fotocamera ha un sensore singolo sul retro da 8 MP Auto-Focus ed una selfie camera da 5 MP a fuoco fisso. La batteria è da 5000 mAh. Supporta Wi-Fi Dual-Band e Bluetooth 5.0, oltre al sistema operativo Android 10. Ne verrà lanciata anche una versione con Alexa integrata.

Lenovo Smart Clock Essential

E concludiamo la carrellata con il nuovo smart speaker, o meglio smart clock come suggerisce il nome del Lenovo Smart Clock Essential. Progettato per essere collocato in ogni stanza della casa, può connettersi con tutti i dispositivi intelligenti presenti, grazie al supporto a Google Assistant. Grazie al suo display LED ci fornirà le informazioni di cui abbiamo bisogno in tempo reale. Ha inoltre un altoparlante da 3W per ascoltare musica.

Lenovo Tab P11 Pro, M10 HD 2020 e Smart Clock Essential ufficiali in Italia – Prezzo e disponibilità

I nuovi tablet Lenovo Tab P11 Pro, M10 HD 2020 e lo smart speaker Smart Clock Essential saranno disponibili a breve in Italia. Del Tab M10 HD 2020 si conosce già il prezzo, che è di 149 € e sarà disponibile entro la fine del 2020, mentre per gli altri dispositivi prezzo e disponibilità saranno comunicati in seguito.

