Lenovo Smart Clock Essential è la nuova sveglia con Google Assistant

Lenovo Smart Clock Essential non è una sveglia qualsiasi, bensì uno dei nuovi prodotti domotici dotati di supporto a Google Assistant. Si tratta di una nuova versione del precedente modello Lenovo Smart Clock, dal quale eredita parte delle features ma in una veste più compatta ed economica. Anziché adottare nuovamente un pannello a colori, Lenovo lo ha sostituito con un display mono-cromatico a LED.

LEGGI ANCHE:

Recensione Lenovo GT2: le vere rivali delle Redmi AirDots S

Lenovo Smart Clock Essential è una sveglia ma è anche dotata di Google Assistant

Dietro allo schermo troviamo la texture in tessuto, dentro alla quale c'è lo speaker ed i microfoni. Questi ultimi sono necessari per attivare Google Assistant, al quale rivolgersi per le richieste necessarie. Il display di Lenovo Smart Clock Essential vi mostra in primo piano l'orario, oltre al giorno della settimana, meteo e temperatura nella vostra città. Dato che potremmo volerla utilizzare in camera da letto, lo schermo è regolabile in termini di luminosità, in modo da non accecarvi durante la notte.

Sempre dietro c'è anche una luce notturna di colore bianca, grazie alla quale addormentarsi più agevolmente o avere un aiuto se ci si alza nel mezzo della notte. Ma grazie alle dimensioni compatte potete comunque utilizzarlo ovunque in giro per casa, fungendo da speaker smart da 3W. Basta un rapido comando per avviare la riproduzione musicale, così come regolare il termostato, azionare il condizionatore, chiedere del meteo e così via.

Sulla sezione superiore troviamo i tasti di regolazione, mentre sul posteriore c'è anche una porta USB per caricare i dispositivi. Una comodità soprattutto per la notte, potendo optare per una ricarica più lenta per non stressare troppo la batteria. Verrà venduto in Europa ad un prezzo di 59,99€, anche in Italia.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu