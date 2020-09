Lenovo Legion Phone Duel: migliori cover, pellicole ed accessori

A luglio il produttore cinese ha dato uno scossone al settore degli smartphone da gaming grazie alla sua nuova soluzione, un dispositivo top dalle specifiche premium e caratterizzato da un design da un lato “tradizionale” (ossia con le classiche linee aggressive della categoria), innovativo dall'altro, grazie all'implementazione di una pop-up camera laterale. Senza contare il supporto alla ricarica da 90W! Il dispositivo è stato svelato anche dalla divisione europea del brand, ma al momento mancano ancora dettagli circa la commercializzazione ed il prezzo per noi occidentali. Se Lenovo Legion Phone Duel è diventato il vostro pallino, cominciamo a sognare dando una prima occhiata a cover, pellicole ed accessori dai migliori store!

Migliori cover, pellicole ed accessori per Lenovo Legion Phone Duel

Amazon

eBay

AliExpress

PS: al momento l'assortimento non è' abbondante come al solito. Il motivo è ovviamente dato dalla disponibilità solo in patria del dispositivo. Non appena il flagship da gaming sarà disponibile anche da noi, di certo arriveranno ulteriori novità anche per gli accessori e provvederemo ad aggiornare questa pagina.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu