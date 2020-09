Quante volte, in condizioni avverse come strade buie o in giorni di pioggia battente, abbiamo bisogno di vedere il meglio possibile mentre guidiamo? La soluzione al problema, in questo senso, la dona senza dubbio la dash camera smart con visione notturna per auto Lanmodo Vast Pro, che vi illumina il tragitto e ve lo mostra sul suo display integrato.

Lanmodo Vast Pro: visione notturna, parcheggio e guida in condizioni avverse con la dash camera con display per auto

Com'è composta quindi la dash camera per auto con visione notturna Lanmodo Vast Pro? Essa ha un display integrato IPS da 8.2″ che permette di visualizzare ciò che la camera riprende fino a 45° e 300 metri in ogni condizione. Il display trasmette immagini in 1080p sia in anteriore che posteriore, in modo da fungere anche da telecamera per il parcheggio. Inoltre, è possibile registrare il tragitto di guida, immagazzinandolo in una micro SD fino a 128 GB. Proprio questa funzione permette di segnalarvi gli eventuali urti subiti da altre auto.

Lanmodo Vast Pro è un prodotto che porta la visualizzazione per auto ad un livello superiore, perché ottiene risultati maggiori rispetto agli schermi da 2″ con immagini fino ai 480p in bianco e nero dei sistemi integrati in alcune auto, inoltre riporta le immagini a colori e la dash camera non si fa problemi se fuori c'è pioggia, neve o nebbia.

Ma quanto costa questo utile accessorio per auto? La nuova dash camera con display e visione notturna Lanmodo Vast Pro ha un prezzo di lancio di fascia alta di 523 €, ma se diventerete Golden Member sul sito del brand, potrete acquistare il prodotto con Micro SD da 128 GB a soli 168 € quando approderà su Indiegogo a metà ottobre. Tutti i dettagli in merito li trovate a questo link.

Articolo Sponsorizzato.

