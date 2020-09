In Cina esistono brand molto innovativi che però non sempre abbiamo il piacere di conoscere. Una di questi è iFlytek, che sconosciuta al mondo non è, ma che in Italia non ha grossi riscontri, anzi quasi nulli. Il colosso dell'hi-tech professionale (inserito recentemente purtroppo nella Entity List USA) specializzato sull'intelligenza artificiale è produttore di traduttori simultanei, sistemi per le conference call, lavagne smart e cuffie per call center, oltre che di registratori di fascia altissima. E l'ultima trovata di iFlytek sono gli inediti auricolari TWS iFLYBUDS che, spinti dall'AI, sono in grado di riportare le registrazioni delle chiamate trascrivendole in testo e soprattutto di tradurle, ovviamente ad un prezzo alto.

iFlytek iFLYBUDS: gli auricolari AI di fascia alta registrano e trascrivono anche le chiamate VoIP

Se guardiamo al design, le TWS iFlytek iFLYBUDS non hanno nulla di diverso dal form factor delle più note ed apprezzate Apple AirPods e Huawei FreeBuds, e perché no, anche delle QCY T7, essendo di colore bianco, minimali e soprattutto non in-ear. Quello che però le contraddistingue e le pone davanti a questi brand è proprio la possibilità di trascrivere in testo la registrazione delle chiamate, sia normali che VoIP e poi tradurle a riscontro incrociato.

Ma non finisce qui, nel caso si fosse in una conference call, le cuffie TWS iFlytek iFLYBUDS hanno una funzione di differenziazione automatica dell'interlocutore, così da non distrarsi. Inoltre, è possibile far partire la registrazione tramite un solo tocco touch sugli auricolari, convertendola poi con una precisione del 98%, come dichiarato dall'azienda. Terminata la chiamata, generano automaticamente un riepilogo che riassume i punti chiave e supporta la ricerca e la modifica rapida sia su cellulare che su PC.

Ma quanto costano questi auricolari TWS così avanzati? Gli iFlytek iFLYBUDS sono arrivati in Cina ad un prezzo da top gamma (e vorremmo ben vedere, viste le caratteristiche) di 1399 yuan, circa 171 €. Non sappiamo al momento se vedranno mai la luce in Occidente, ma sarebbe una piccola svolta nel settore.

