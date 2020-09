I migliori robot aspirapolvere cinesi | Classifica Settembre 2020

Con l'arrivo dell'ecosistema domotico all'interno di ogni abitazione, i robot aspirapolvere, robot lavapavimenti o vacuum cleaner, come dir si voglia, hanno raggiunto una forte appetibilità sul mercato. Successo dovuto proprio alla facilità offerta da questi piccoli prodotti nell'integrarsi negli ecosistemi casalinghi, senza l'ausilio di comandi ben precisi.

All'interno di questo settore, divenuto ormai vastissimo, una delle aziende più prolifiche è senz'altro Xiaomi che, grazie anche alle numerose collaborazioni con partner cinesi, è stata in grado di innalzare il livello dei prodotti offerti, mantenendo comunque un prezzo contenuto. Insomma, se state cercando un robot lavapavimenti, ma non siete intenzionati a raggiungere le cifre per i robot aspirapolvere Samsung, Folletto ed altri brand noti, questo è il posto adatto.

I migliori robot aspirapolvere, guida all'acquisto di Settembre 2020

La nostra guida all'acquisto del miglior robot aspirapolvere cinese è frutto, da un lato, della nostra esperienza nel recensire questi prodotti e dall'altro delle skills maturate in virtù della collaborazione con i principali store cinesi. Ciò significa che tutti i prodotti elencati in basso saranno scelti considerandone il rapporto qualità prezzo, seguendo le fasce di prezzo più richieste sul mercato.

Offerte per Alfawise V8S

Per acquistare un robot aspirapolvere non bisogna – per forza – spendere un patrimonio. Alfawise V8S ne è la prova. Il vacuum cleaner in questione offre infatti tutte le funzionalità di base di un robot smart, con mappatura dell'ambiente domestico e possibilità di eludere gli ostacoli, il tutto offerto a circa 100€.

Scheda Tecnica

Dimensioni : 32 x 32 x 8 cm, peso di 2.6 kg;

: 32 x 32 x 8 cm, peso di 2.6 kg; Batteria : 2600 mAh;

: 2600 mAh; Potenza di aspirazione : 1300Pa;

: 1300Pa; Funzionalità : aspira e spazza;

: aspira e spazza; Tempo di ricarica : circa 4 ore;

: circa 4 ore; Autonomia: 90-120 minuti.

Offerte Xiaomi Roborock S5 Max

Sfruttando le interazioni con l'ecosistema smart Mi Home, il recentissimo Xiaomi Roborock S5 Max si appresta ad essere tra i robot aspirapolvere più interessanti e dalle prestazioni sostenute. La scheda tecnica ne è la prova.

Scheda Tecnica

Dimensioni : 35 x 35 x 9.6 cm, peso di 3.5 kg;

: 35 x 35 x 9.6 cm, peso di 3.5 kg; Batteria : 2600 mAh;

: 2600 mAh; Potenza di aspirazione : 2000Pa;

: 2000Pa; Funzionalità : aspira, lava, asciuga, spazza;

: aspira, lava, asciuga, spazza; Serbatoio acqua : 290 ml;

: 290 ml; Serbatoio polvere : 460 ml;

: 460 ml; Tempo di ricarica : circa 4 ore;

: circa 4 ore; Autonomia: 90-120 minuti.

Offerte Xiaomi Viomi V3

Come accennato in apertura, la grande forza di Xiaomi palesata all'interno dell'ecosistema dei vacuum cleaner, sta proprio nelle sue collaborazioni. Tra le più frequenti nell'ambito domestico, troviamo Viomi che, con il V3 offre un robot aspirapolvere top di gamma sotto ogni punto di vista.

Scheda Tecnica

Dimensioni : 35 x 35 x 9.4 cm, peso di 3.6 kg;

: 35 x 35 x 9.4 cm, peso di 3.6 kg; Batteria : 4900 mAh;

: 4900 mAh; Potenza di aspirazione : 2600Pa;

: 2600Pa; Funzionalità : aspira, lava, asciuga, spazza;

: aspira, lava, asciuga, spazza; Serbatoio acqua : 550 ml;

: 550 ml; Serbatoio polvere : 550 ml;

: 550 ml; Tempo di ricarica : circa 4 ore;

: circa 4 ore; Autonomia: 90-120 minuti.

Offerte Dreame F9

Targato Xiaomi, ma ad un prezzo super conveniente. Il robot lavapavimenti Dreame F9 vanta una potenza d'aspirazione pari a 2500Pa, sistema di navigazione visiva e supporto dell'app Mi Home.

Dimensioni : 37 x 37 x 12 cm, peso di 3.7 kg;

: 37 x 37 x 12 cm, peso di 3.7 kg; Batteria : 5200 mAh;

: 5200 mAh; Potenza di aspirazione : 2500Pa;

: 2500Pa; Funzionalità : aspira, lava, asciuga, spazza;

: aspira, lava, asciuga, spazza; Serbatoio acqua : 200 ml;

: 200 ml; Serbatoio polvere : 600 ml;

: 600 ml; Tempo di ricarica : circa 4 ore;

: circa 4 ore; Autonomia: 80 – 90 minuti.

