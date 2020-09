I migliori aspirapolvere cinesi senza fili | Classifica Settembre 2020

Nell'epoca in cui tutto è smart e wireless, anche gli elettrodomestici più basilari e più conosciuti si sono adattati alle ultime esigenze. Da qualche anno, infatti, in ogni casa possiamo trovare aspirapolvere senza fili, scope elettriche wireless, robot aspirapolvere e quant'altro. Grazie all'attenzione generata da questi prodotti, le aziende hanno spostato il focus sulla produzione e l'innovazione in questo settore, tant'è che ad oggi non troverete soltanto brand classici come Dyson, ma anche nuovi competitor.

Tra le società più attive in questo senso troviamo Xiaomi, ma non solo. Allora come orientarsi in un panorama ormai ricco di prodotti? Quali sono le migliori aspirapolvere senza fili da acquistare? Quali le migliori offerte? In questa breve guida all'acquisto per le scope elettriche cercheremo di sfruttare la nostra conoscenza degli store cinesi, unita all'esperienza maturata nel recensire i prodotti in questione, per offrirvi una panoramica completa ed una guida sicura all'acquisto.

Miglior aspirapolvere senza fili | Guida all'acquisto di Settembre 2020

La nostra guida all'acquisto, strutturata per portarvi a capire quale aspirapolvere senza fili scegliere, si baserà sui prezzi correnti dai principali store europei e cinesi, come Amazon, Banggood, Gearbest ed eBay. Direttamente all'interno della guida potrete trovare offerte lampo relative alle scope elettriche wireless, ma anche codici sconto applicabili.

La guida in questione, che fa riferimento, ai prezzi correnti sulle migliori aspirapolvere presentate da brand cinesi, avrà un aggiornamento mensile: per non perdervi i prezzi e gli sconti in tempo reale, quindi, vi consigliamo prima di tutto di joinare al nostro canale Telegram dedicato alle offerte.

Offerte Xiaomi Dreame V11

Si tratta probabilmente del migliore aspirapolvere senza fili sotto i 300€. Con Dreame V11, Xiaomi si è definitivamente “seduta” al tavolo dei grandi, competendo con Dyson sotto tantissimi punti di vista. La scheda tecnica, ne è la riprova.

Potenza d'aspirazione: 25.000Pa;

25.000Pa; Capacità serbatoio: 0,5l;

0,5l; Capacità della batteria: 3000 mAh;

3000 mAh; Peso: 3.9KG

Offerte Xiaomi JIMMY JV63

Xiaomi ha reso possibile acquistare prodotti di ottima qualità a prezzi accessibili a tutti: nel campo delle scope elettriche senza fili le cose non cambiano. Se il vostro budget non è così elevato da riuscire ad acquistare la Dreame V11, infatti, la vostra scelta potrà ricadere sulla JIMMY JV63, prodotto nato da un'altra collaborazione del brand che offre potenza ed autonomia da vendere, a circa 150€.

Potenza d'aspirazione: 20.000Pa;

20.000Pa; Capacità serbatoio: 0,5l;

0,5l; Capacità della batteria: 2500 mAh;

2500 mAh; Peso: 2.8KG

Offerte Xiaomi Roborock H6

A rendere ancor più ricco il parco di aspirapolvere senza fili di Xiaomi, troviamo la Roborock H6 che, tra le sue peculiarità, vanta un display in stile Mi Band 4, riportante tutte le informazioni del caso. Si tratta dunque a tutti gli effetti di un prodotto premium in ogni suo dettaglio.

Potenza motore: 420W;

420W; Capacità serbatoio: 0,4l;

0,4l; Capacità della batteria: 3610 mAh;

3610 mAh; Peso: 2.8KG

Offerte Xiaomi DEERMA VC20

Xiaomi è in grado di offrire prodotti ad ogni prezzo. Si passa così dalla Roborock H6 Adapt che tocca i 400€, al prodotto forse meno pretenzioso: DEERMA VC20. Si tratta di un aspirapolvere ciclonico senza fili offerto a circa 80€. Un prezzo davvero molto basso, pur mantenendo specifiche di tutto rispetto.

Potenza motore: 100W;

100W; Capacità serbatoio: 0,6l;

0,6l; Capacità della batteria: 2200 mAh;

2200 mAh; Peso: 2.6KG

