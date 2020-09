Huawei Y9a ufficiale: MediaTek Helio G80, 64MP e…”due batterie”!

Nonostante tutti i problemi derivanti dal ban degli Stati Uniti, Huawei continua a sviluppare nuovi prodotti, ma non solo. Nel corso di queste settimane, infatti, ci sono giunte informazioni riguardanti anche aspetti legati al software, come l'arrivo della seconda versione di HarmonyOS. Al di là di questo, però, pare che finalmente sia stato ufficializzato Huawei Y9a, un nuovo dispositivo di fascia medio-bassa che va a completare una gamma di prodotti già parecchio ampia.

Huawei Y9a sarà diverso in alcuni Stati

Dando un'occhiata alle caratteristiche tecniche del prodotto, vediamo come tale dispositivo si doti di dimensioni importanti, misurando 163,5 x 76,5 x 8,95 mm. Da non sottovalutare, poi, un peso di ben 197 grammi. Al di là di questo, però, a bordo troverà spazio un display LCD IPS da 6,63″ con risoluzione FHD+ (2.400 x 1.080 pixel) privo di qualsiasi foro o tacca. Tutto il comparto fotografico frontale, composto da un sensore da 16MP, sarà contenuto in una pop-up camera.

Sotto la scocca trova sede un SoC MediaTek Helio G80, abbinato a 6/8GB di RAM LPDDR4X e 128GB di memoria interna, di tipo UFS 2.1. Osservando meglio il retro, poi, notiamo la presenza di un modulo fotografico composto da ben quattro sensori. Abbiamo, dunque, un'unità principale da 64MP, coadiuvata dalla presenza di un obiettivo grandangolare da 8MP con FOV di 120°, un sensore di profondità da 2MP ed un ulteriore sensore da 2MP, per le macro. Curioso il fatto che, a seconda del Paese di commercializzazione, Huawei adotti due strategie differenti. Qui troviamo, dunque, una batteria da 4.200mAh che in Medio Oriente, Africa e alcuni Paesi dell'Asia Centrale offre una ricarica rapida da 40W. In altre regioni, invece, questa supporta solo 22,5W. Non mancheranno, comunque, Android 10, il Bluetooth 5.1, il Wi-Fi 5 Dual Band, la rete LTE 4G, il jack audio da 3,5mm ed un ingresso USB Type-C.

Al momento non sono stati confermati prezzi e disponibilità del prodotto, dunque attendiamo qualche news a riguardo.

