Huawei, Xiaomi ed Apple contribuiscono alla crescita del mercato delle cuffie bluetooth

Come spesso dico, basta andare su Amazon e digitare nella barra di ricerca “cuffie bluetooth” per trovare una miriade di prodotti differenti. All'interno di questo mercato, infatti, troviamo dispositivi per tutte le fasce di prezzo. Non abbiamo solo Apple, quindi, ma anche altri produttori tra cui Huawei, Xiaomi e diversi altri. Quanto sta crescendo, però, questo mercato? Nonostante il Coronavirus, quali sono stati i numeri di vendita nella prima metà del 2020?

In Cina sono state vendute 42,56 milioni di unità nel H1 del 2020

Dando un'occhiata ai dati pubblicati da IDC, esclusivamente per il mercato cinese, si nota una crescita importante del settore delle cuffie true wireless. Solo nel primo semestre del 2020, infatti, è stato registrato un +49% nelle vendite, arrivando a totalizzare 42,56 milioni di unità spedite solo in questa parte dell'anno. Considerando tutti i problemi derivanti dal Coronavirus, si tratta di numeri strabilianti.

LEGGI ANCHE:

Musica ad altissima qualità con le cuffie TWS in-ear Libratone Track Air+ SE in sconto con Coupon

Quali sono le aziende che trainano questo settore? Al primo posto abbiamo Apple, che con i propri prodotti riesce a raggiungere una quota di mercato del 18,1%. Seguono a ruota, però, Huawei con il 10,1% e Xiaomi con l'8,3%. Segno che i progressi fatti in tale campo da parte di queste ultime due aziende hanno pagato molto bene nel corso di questi mesi.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu