Non c'è posto migliore di casa propria, detto tanto scontato quanto veritiero. E per Huawei è una regola che vale oro, visto che proprio in Cina i suoi numeri sono imponenti e che la fanno eccellere in vari settori, come quello wearable. Infatti, il colosso dell'hi-tech si è messo dietro tutti anche nel secondo trimestre 2020, crescendo di molto rispetto all'anno scorso.

Huawei: Watch GT2 e FreeBuds 3 i segreti del successo nel mercato wearable in Cina

Andando a leggere il rapporto IDC, notiamo come nel secondo trimestre del 2020 Huawei si sia piazzata al primo posto con il 29.2% di market share nel settore wearable in Cina, con un'ottima crescita del 45.5% su base annua, tenendo a bada avversari degli indossabili molto agguerriti come Xiaomi e Apple, che seppur non siano lontanissime, sono almeno a 2 milioni di unità spedite dietro rispetto al gruppo di Ren Zhengfei.

Ma da cosa è dipeso questo successo? Senza dubbio, la qualità e le vendite di prodotti indossabili come Huawei Watch GT2 e FreeBuds 3 hanno fatto in modo che il brand crescesse in maniera esponenziale sia in Cina che a livello globale, dove Garmin è l'avversario da battere per il secondo posto dietro Apple. Essendo di fattura diversa dagli smartphone, i prodotti wearable di Huawei godono anche di molti meno problemi di commercializzazione e rappresentano uno dei fiori all'occhiello dell'azienda.

