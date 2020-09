Huawei Watch con HarmonyOS 2.0 all’azione in questo video

Alla Huawei Developer Conference 2020 si è parlato molto di HarmonyOS 2.0, sempre più il punto cardine per il futuro del software della società. L'OS proprietario promette prestazioni ben superiori ad Android ed iOS, essendo cucito addosso ai propri dispositivi proprio come avviene in quel di Cupertino. Ma la vera notizia riguarda la disponibilità: dopo mesi e mesi di rumors sul suo debutto pubblico,sarà il 2021 l'anno della svolta.

Il debutto di HarmonyOS 2.0 potrebbe avvenire su smartwatch

Nel corso del prossimo anno vedremo i primi telefoni dotati di HarmonyOS 2.0, con il sistema Huawei che diverrà a tutti gli effetti la terza proposta in ambito mobile. Ma sappiamo anche che l'obiettivo di Huawei è quello di rendere HarmonyOS una piattaforma software per tutti i propri terminali. Anche e soprattutto per gli indossabili, in primis per gli smartwatch, branca della tecnologia oggi fiorente più che mai.

Nella roadmap OpenHarmony dell'azienda, il 10 settembre è la data dalla quale l'OS inizierà a farsi strada sui dispositivi dotati di RAM che spazia dai 128 KB ai 128 MB. Proprio in questa fascia si posizionano gli indossabili, come ad esempio i 32 MB di RAM dell'ultimo Huawei Watch GT 2 Pro. E proprio dalla Huawei Developer Conference 2020, attualmente in corso, arriva un video che ci mostra uno smartwatch con HarmonyOS 2.0. Secondo quanto affermato, il dispositivo sarà lanciato sul mercato entro fine 2020.

Trattandosi di una demo tecnica, del device è visibile unicamente il display, incastonato in una scheda stampata a supporto. Potrebbe trattarsi di un modello inedito, ma è più probabile che si tratti di un'unità già esistente, forse proprio il succitato Watch GT 2 Pro. Ma quello che più ci interessa è il software, basato su HarmonyOS, che muove i vari menu disponibili. Il team di Ricerca e Sviluppo presente allo stand ha specificato che si tratta di una demo, pertanto la UI potrebbe subire delle modifiche.

Nella clip vediamo alcune delle features presenti, come il misuratore di battiti cardiaci e SpO2, oltre al modo in cui ci si sposta attraverso le varie schermate. Per il momento è decisamente presto per trarre delle conclusioni, anche perché il vero banco di prova sarà abbinarlo ad uno smartphone e capire la gestione delle notifiche, la quantità di app disponibili e quant'altro. Ma questo video rende HarmonyOS ancora più concreto e ci dà un assaggio di quelle che saranno le sue potenzialità.

