Huawei Watch GT RS sarà il vero flagship, in arrivo con Mate 40

Nel mentre sempre più dubbi attanagliano il settore smartphone, Huawei Watch GT RS potrebbe portare ulteriormente avanti gli sforzi dell'azienda in ambito indossabili. Pochi giorni fa Watch GT 2 Pro e Watch Fit hanno fatto il loro debutto in Italia, ma nel futuro prossimo ci sarebbe un ulteriore modello di smartwatch. Huawei si sta progressivamente spingendo negli ambiti più premium del mercato, come dimostra il lancio di Watch GT 2 Pro a 329€. Ma a quanto pare questo GT RS sarà ancora più costoso, puntando alla clientela disposta a spendere per avere un prodotto con meno compromessi possibili.

Huawei Watch GT RS: svelata l'esistenza di un inedito modello di fascia alta

If GT2 Pro is too cheap for you, you can always get GT RS, coming with Mate 40 series. — Teme (特米)😷 (@RODENT950) September 12, 2020

A darcene notizia è Teme, leaker solitamente molto informato quando si parla di Huawei. Egli specifica come il lancio di Huawei Watch GT RS dovrebbe avvenire contestualmente all'evento di Huawei Mate 40, atteso per il prossimo mese. Purtroppo le informazioni forniteci finiscono qua, senza darci una vera spiegazione sul perché lo smartwatch costi così tanto. Si ipotizza una cifra di almeno 399€, se non addirittura superiore, ben sopra ai 179€ richiesti per Watch GT 2.

Fra le caratteristiche attese c'è sicuramente il misuratore ECG, feature presente su modelli eventualmente rivali come Apple Watch 5 e Samsung Galaxy Watch 3. Che possa addirittura trattarsi del fantomatico smartwatch con HarmonyOS avvistato alla Developer Conference degli scorsi giorni?

