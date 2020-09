Oltre al comparto audio, il colosso cinese ha rinnovato anche la sua gamma di indossabili con due nuovi modelli di tutto rispetto. Diamo il benvenuto a Huawei Watch GT 2 Pro e Watch Fit, soluzioni che non mancheranno di far felici gli utenti in cerca di un prodotto differente: ecco tutti i dettagli su specifiche, prezzo e disponibilità in Italia di entrambi i modelli.

Huawei Watch GT 2 Pro: tutto sul nuovo smartwatch premium

Design e caratteristiche

Nelle scorse settimane non sono mancate indiscrezioni sul nuovo modello premium del brand, un dispositivo che ha già cominciato ad appassionare per una serie di caratteristiche di prim'ordine. Huawei Watch GT 2 Pro arriva con un display circolare protetto da un vetro di zaffiro, un corpo in titanio ed una cover posteriore in ceramica. Come si evince anche dall'immagine in copertina, il wearable è disponibile sia in versione classic (con cinturino in pelle) che sport. A proposito di attività fisica, il dispositivo offre oltre 100 modalità sportive con un paio di aggiunte niente male (come la nuova funzione Driving Range Mode dedicata al golf).

Per gli amanti dell'avventura non mancherà il supporto alla feature Route Back (per corsa, camminata e bici) con un'aggiunta da non sottovalutare: entrando in un'area con GPS scarso o quasi assente, il dispositivo emetterà un avviso in modo da richiamare l'attenzione dell'utente.

A bordo di Huawei Watch GT 2 Pro trova spazio il solito chip Kirin A1 con l'aggiunta di un sensore TruSeen 4.0+ ancora più preciso nel rilevamento della frequenza cardiaca e dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2).

Autonomia e ricarica wireless

In termini di autonomia, il nuovo smartwatch è in grado di offrire fino a 2 settimane; si scende a 30 ore, invece, con GPS attivo. Come anticipato dalle indiscrezioni precedenti, Huawei Watch GT 2 Pro è il primo indossabile della casa cinese con il supporto alla ricarica wireless rapida. Inoltre basano solo 5 minuti per 10 ore di utilizzo, l'ideale quando si è di fretta.

Watch Fit

Già presentato poco tempo fa in alcuni paesi, Huawei Watch Fit arriva finalmente anche in Italia. Si tratta di uno smartwatch caratterizzato da un look inedito per il brand, con un display a colori da 1.64″ (326 PPI, 70% screen-to-body, 16.7 milioni di colori) di forma allungata, che segue la linea del polso. Il dispositivo pesa solo 34 grammi ed offre 12 animazioni workout visibili direttamente sul display. Inoltre sono supportate fino a 96 modalità dedicate al workout.

Com'è facile immaginare, Watch Fit è una soluzione dal look casual e raffinato, con un'anima sportiva. In termini di autonomia, il dispositivo è in grado di spingersi fino a 10 giorni.

Huawei Watch GT 2 Pro e Watch Fit ufficiali in Italia – Prezzo e disponibilità

Il prezzo di Huawei Watch GT 2 Pro è di 299.90€, nelle colorazioni Night Back (sport) e Nebula Grey (classic). La disponibilità in Italia sarà annunciata nei prossimi giorni. Per quanto riguarda il prezzo di Huawei Watch Fit, il wearable viene proposto a 129.90€: in questo caso il dispositivo è già disponibile all'acquisto nei migliori rivenditori di elettronica, prezzo l'Experience Store del brand, nello shop online Huawei (qui la pagina dedicata) e su Amazon.

Tutti coloro che,a partire da oggi fino al 20 ottobre acquisteranno Watch Fit, riceveranno in omaggio la bilancia SmartScale dal valore commerciale di 49.9€ e un mese di abbonamento presso le palestre McFit dal valore commerciale di 39.9€.

Chi completerà l'acquisto presso Huawei Store potrà ricevere il premio contestualmente, mentre chi acquisterà il dispositivo prezzo altri rivenditori autorizzati, dovrà compilare entro e non oltre il 31 ottobre il form online sulla pagina dedicata all'iniziativa, inserendo la ricevuta di acquisto.

