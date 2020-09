Huawei Watch GT 2 Pro sarà il primo smartwatch con HarmonyOS, ma solo in patria

Il colosso cinese ha presentato di recente il nuovo Huawei Watch GT 2 Pro, smartwatch premium dal look collaudato ma realizzato con materiali premium e tutta una serie di migliorie lato hardware e software. A proposito di quest'ultimo, come di consueto il dispositivo è stato rilasciato in Europa con LiteOS, interfaccia proprietaria di Huawei dedicata ai wearable. Ma c'è una sorpresa, perché lo smartwatch premium sarà lanciato anche in Cina ma arriverà con a bordo HarmonyOS, il tanto chiacchierato sistema operativo della compagnia.

Huawei Watch GT 2 Pro: la versione cinese avrà HarmonyOS/HongmengOS a bordo

Di conseguenza Huawei Watch GT 2 Pro sarà a tutti gli effetti il primo smartwatch del brand cinese ad avere HarmonyOS, o sarebbe meglio dire HongmengOS. Il sistema operativo, infatti, arriverà con un nome differente per il mercato asiatico e quello internazionale: si tratterà dello stesso software, ma con logo e nome a seconda della localizzazione. Nei giorni scorsi abbiamo avuto un assaggio della versione di HarmonyOS dedicata agli indossabili, con tanto di primissime immagini.

Comunque, la notizia riguardante la parte software del nuovo smartwatch premium arriva direttamente da Zhang Wei, a capo della sezione Smart Wear di Huawei. In termini di specifiche non dovrebbe cambiare nulla rispetto alla nostra versione di Huawei Watch GT 2 Pro e l'unica novità dovrebbe riguardare solo HongmengOS.

Nel frattempo, vi ricordiamo che nel 2021 i futuri smartphone di Huawei supporteranno HarmonyOS 2.0 e che alcuni modelli con EMUI 11 potranno aggiornarsi al nuovo sistema operativo del brand. Insomma, il colosso cinese non sembra per nulla intenzionato a farsi intimorire dalla situazione con il governo USA, anzi tutt'altro: questa potrebbe essere un'occasione unica per lanciare il guanto di sfida ad Android e iOS, giocando come un terzo player in un settore spaccato in due da troppo tempo. Voi cosa ne pensate?

