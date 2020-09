Abbiamo potuto provare, nei mesi scorsi, Huawei Watch GT 2 e GT 2e. Si tratta di due smartwatch che hanno saputo convincerci sotto diversi aspetti, soprattutto per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo. Sebbene questi wearable siano abbastanza limitati a livello software, offrono un'esperienza completa e davvero essenziale, senza troppi fronzoli. Sembra, però, che il brand cinese sia pronto ad introdurre sul mercato un nuovo dispositivo di questa famiglia, ovvero Huawei Watch GT 2 Pro che, stando a diverse fonti, apporterà qualche importante modifica rispetto ai precedenti dispositivi.

Aggiornamento 04/08: dopo le prime immagini ufficiose di Watch GT 2 Pro arrivano novità anche per batteria e ricarica. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo.

Huawei Watch GT 2 Pro: tutto sul nuovo smartwatch del colosso cinese | Leak

Design e display

Arrivano le prime immagini ufficiose dedicate a Huawei Watch GT 2 Pro, grazie a Roland Quandt, una fonte di tutto rispetto. A differenza dell'attuale GT 2, con il nuovo modello viene adottato un look più moderno, privo della corona numerata che contraddistingue gli altri modelli. Rimangono i due tasti fisici ai lati per spostarsi all'interno della UI proprietaria.

Secondo i vari leak ci sarebbe un frame in titanio e sarebbe disponibile in due varianti: Classic con cinturino in pelle e Sport in plastica. Sono presenti anche le due colorazioni Nebula Gray e Night Black con cui sarebbe commercializzato il nuovo smartwatch. Parlando di display, secondo Roland Quandt si tratterà di una soluzione OLED da 1.39″ con risoluzione 454 x 454 pixel e un diametro di ben 46 mm.

Prime informazioni sulla scheda tecnica e connettività

Rispetto ai due modelli precedenti, dunque, questo dispositivo dovrebbe differire poco a livello estetico mostrando ancora una volta un display circolare. A proposito di hardware, connettività e feature si parla di 32 MB di RAM, 4 GB di storage, GPS, Bluetooth 5.1, misurazione SpO2, speaker, nuove modalità sportive e – ovviamente – resistenza all'acqua fino a 5 ATM.

Autonomia e batteria: Huawei Watch GT 2 Pro sarà il primo della serie con ricarica wireless

Certificato in lungo e largo, Huawei Watch GT 2 Pro sarà il primo modello della serie dotato di ricarica wireless, differente dalla ricarica magnetica del primo modello. Così facendo sarà possibile ricaricarlo tramite un'apposita basetta o sfruttando la ricarica inversa dei top di gamma Huawei. La batteria dovrebbe essere un'unità da 455 mAh, che garantirebbe fino a 14 giorni di autonomia.

Huawei Watch GT 2 Pro – Possibile prezzo e data di uscita

La data di uscita dello smartwatch non è stato ancora confermata, ma secondo Roland Quandt l'indossabile dovrebbe fare capolino in Germania (e in Europa) nel corso delle prossime settimane. In merito al prezzo di Huawei Watch GT 2 Pro il leak fa riferimento ad una cifra intorno ai 280€.

