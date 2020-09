Nonostante l'arrivo dei nuovi “fratelli” della gamma GT 2 Pro e Fit, Huawei Watch GT 2 si difende ancora bene e si rinnova con un nuovo aggiornamento che porta una serie di ottimizzazioni e feature che ne migliorano l'uso.

Huawei Watch GT 2: l'aggiornamento potenzia l'allenamento e introduce le funzioni rapide

Dando uno sguardo al changelog dell'aggiornamento con build 1.0.9.38 arrivato nel mese di settembre 2020, notiamo come a Huawei Watch GT 2 è stata introdotta una nuova funzione per impostate e accedere rapidamente alle funzioni preferite. Inoltre, arriva il potenziamento dell'allenamento portandolo ad un livello professionale per gli ellittici e quelli di potenza. In più, ma meno importante, introdotto il supporto alle lingue baltiche. Infine, non mancano le ottimizzazioni sia alla stabilità del sistema e sia ai vari problemi noti.

L'aggiornamento per Watch GT 2, dal peso di 20.69 MB, è in roll out un po' ovunque e sicuramente arriverà a tutti entro i prossimi giorni. Per aggiornare, bisogna collegare lo smartwatch all'app Huawei Health e selezionare l'aggiornamento firmware. In più lo stato d'avanzamento indica solo il trasferimento del pacchetto dati e quindi va anche installato sul dispositivo. Lo stesso orologio deve avere almeno il 20% di batteria.

