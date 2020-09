Huawei: gli smartphone con EMUI 11 potranno aggiornarsi ad HarmonyOS

Nella giornata di ieri, in occasione dell'apertura della Developer Conference di quest'anno, Huawei ha sganciato la sua bomba, svelando che nel 2021 cominceranno a fare capolino i primi smartphone dotati di HarmonyOS 2.0 eppure le novità non finiscono qui grazie ad una nuova conferma: i dispositivi dotati di EMUI 11 avranno la possibilità di aggiornarsi al nuovo sistema operativo!

HarmonyOS 2.0 e EMUI 11: Huawei comincia a fare chiarezza sui piani futuri

In base a quanto svelato dalla stessa compagnia cinese, HarmonyOS 2.0 sarà più veloce di Android e iOS: parole forti, ma che unite all'annuncio di cui sopra lasciano intendere quanto Huawei faccia sul serio per contrastare il blocco da parte degli USA. L'ennesima dimostrazione arriva da un portavoce del brand, il quale ha rivelato che i dispositivi che montano l'EMUI 11 saranno idonei all'aggiornamento ad HarmonyOS. Nonostante questa nuova rivelazione, non sono presenti dettagli precisi e non è dato di sapere se tutti gli smartphone con EMUI 11 potranno aggiornarsi oppure se si tratterà di un numero limitato di modelli.

Un'altra incognita riguarda la natura stessa dell'aggiornamento: sarà obbligatorio o opzionale? Anche in questo caso non vi è una risposta e sarà necessario attendere ulteriori dettagli direttamente da Huawei. Comunque questa novità potrebbe rivelarsi una scelta vincente, magari offrendo un'alternativa a quei dispositivi arrivati sul mercato privi dei servizi Google nel corso di questo particolare periodo (si pensi a Mate 30 Pro, tanto per citarne uno).

Voi cosa preferiste fare? Rimanere con l'attuale EMUI oppure dare una possibilità al nuovo OS? Fatecelo sapere nei commenti in basso!

