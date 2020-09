Huawei è a corto di Kirin 9000: che ne sarà della serie Mate 40?

Al momento la situazione in cui versa Huawei non è sicuramente una delle migliori. Dopo la conferma del ban da parte degli Stati Uniti, il brand ha dovuto cambiare completamente rotta, tirando fuori il meglio di sé. Da qui, dunque, l'esigenza di crearsi un proprio store digitale ancora più fornito, ovvero l'AppGallery, e la necessità di cercare un nuovo fornitore per i chipset del futuro. Secondo le ultime informazioni a riguardo, infatti, le scorte di Kirin 9000, il prossimo chipset dell'azienda, sarebbero scarse.

Mate 40 vedrà davvero la luce con il Kirin 9000?

Huawei si trova in un momento di stallo dal punto di vista produttivo, perlomeno per quanto riguarda la serie Mate 40. Da quello che abbiamo potuto apprendere in queste ore, infatti, sarebbero disponibili al momento solo 8,8 milioni di chipset Kirin 9000, una quantità davvero troppo esigua per il colosso cinese. Vi ricordiamo, infatti, che tale componente realizzata a 5nm era stata affidata a TSMC, ma i rapporti con tale brand sono stati recentemente interrotti proprio a causa del ban USA.

LEGGI ANCHE:

Huawei Mate 40 e 40 Pro: primo teaser sull’evento di lancio

Difficile dire se Mate 40 arriverà davvero sul mercato nelle quantità che tutti speravano. Solo con 8 milioni di pezzi è davvero complicato immaginare una strategia da parte del brand, dunque al momento non possiamo fare altro che attendere ulteriori news a riguardo, nell'attesa che la situazione si sblocchi.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu