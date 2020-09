Il 15 settembre 2020 si avvicina e le forniture future di Huawei necessitano di una certa fretta, soprattutto nel trovare dei fornitori. Se MediaTek si sta impegnando al fine di ottenere l'autorizzazione dagli USA per i chipset, Samsung vuole fare lo stesso percorso per i display da fornire al colosso cinese.

Huawei: Samsung Display spera di ottenere il permesso dagli USA

Secondo i media esterni alla Cina, la sussidiaria di Samsung Electronics, Samsung Display, fornitore da tempo di Huawei in ambito di display per i suoi smartphone, a differenza della sua principale rivale di mercato LG Display, vuole continuare a fornire i pannelli al brand cinese, nonostante il Ban USA, candidandosi quindi per ottenere il permesso speciale.

Infatti, LG Display ha dichiarato che, essendo le forniture a Huawei non così ingenti, le restrizioni non peseranno sui profitti e quindi può comunque farne a meno. Diversa la questione di Samsung Display, che ha nel colosso cinese uno dei maggiori clienti e quindi ci perderebbe non poco. La cosa curiosa è vedere come la società madre, Samsung Electronics, insieme ad esempio ad un fornitore di memorie come Hynix, non continuerà a rifornire il brand di Ren Zhengfei mentre la sua sussidiaria ha volontà di portare i suoi pannelli nei dispositivi futuri della compagnia.

Certo è che per il 15 settembre 2020 tanti nodi dovranno venire al pettine, con Huawei che resta spettatore di una situazione sempre più complessa.

