Huawei registra il marchio “Mate”: ecco le nuove categorie di prodotti in lista

Nonostante la situazione attuale in casa Huawei non sia proprio delle migliori, il brand continua ad investire nel futuro. Comunque andrà la questione con gli Stati Uniti, infatti, siamo certi del fatto che questo colosso non mollerà mai, per nessun motivo. Da qualche ora, infatti, ci sono giunte alcune nuove notizie riguardanti la registrazione di un marchio, ovvero “Mate“. Avevamo già visto qualcosa di simile mesi fa, ma ora pare che le categorie di prodotti coinvolti siano davvero tante.

MateVR, MateRobot, MateAr e non solo

Dando uno sguardo alle ultime notizie comparse sul noto profilo Twitter di @RODENT950, pare che Huawei abbia appena registrato il marchio “Mate”. Anche se siamo sicuri del fatto che nei prossimi mesi arriveranno, anche qui in Europa, nuovi prodotti del brand, non sappiamo ancora che cosa stia studiando l'azienda. All'interno di questa categoria, infatti, dovrebbero trovare spazio tanti dispositivi differenti, tutti con un'anima in comune.

Osservando i vari marchi presenti, troviamo: MateVR, MateRobot, MateRouter, MateAR, MateBand, MateRing, MateHome e MateAuto. Solitamente il brand cinese sfrutta questa denominazione per i prodotti di punta, soprattutto smartphone. Non è detto, però, che non sia un vero e proprio marchio, proprio come in questi anni è diventata la serie Galaxy di Samsung. Vedremo, dunque, che cosa sarà rivelato in futuro da Huawei in merito a questi nuovi movimenti strategici.

