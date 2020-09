Huawei prevede risultati di vendita non proprio positivi per Mate 40

Non è più una novità il fatto che Huawei stia attraversando un momento difficile. A causa del ban degli Stati Uniti, infatti, il colosso cinese è stato costretto a rimodulare tutta la propria struttura interna, non solo in ambito smartphone. Ci sono stati già numerosi cambiamenti e, se le cose non cambieranno, ne arriveranno altri in futuro. Al momento, però, l'azienda è concentrata anche su un altro fronte, ovvero la presentazione della nuova serie Mate 40 su cui, però, non nutre fin da ora troppa fiducia.

Huawei conta di ricevere il 30% in meno di ordini per Mate 40

Huawei Mate 40 dovrebbe approdare sul mercato nel corso delle prossime settimane. Al momento, però, sembra che sia la stessa azienda a credere poco in tale prodotto. Stando ad alcune informazioni provenienti da Taiwan, sembra che Huawei abbia deciso di richiedere un 30% in meno di componenti ai propri fornitori per la produzione di questa serie. Segno che, probabilmente, si stima possa riscuotere un minor interesse nel pubblico.

Al momento, comunque, sappiamo solo che Mate 40 monterà l'ultimo chipset HiSilicon Kirin di fascia alta. Non conosciamo, però, il futuro dell'azienda in merito proprio a tale aspetto, dato che sono ancora aperte tutte le possibilità in merito alla fornitura di nuovi SoC. Vedremo effettivamente come risponderanno i clienti all'uscita di questi nuovi smartphone e se Huawei avrà avuto ragione di credere ad un decremento importante delle vendite.

