Con notizie miste tra certezza ed incertezza in merito alla presentazione dei prossimi Huawei Mate 40, un rumor di un noto leaker di Weibo riporta che insieme ai flagship potrebbe arrivare un power bank da 12.000 mAh con ricarica da 66W.

Huawei: il power bank da 12.000 mAh supporta la ricarica a 66W sia in entrata che in uscita

A riportare la possibilità di un power bank Huawei tanto capiente quanto rapido è stato il noto leaker di Weibo Digital Chat Station, che spiega come l'accessorio per la ricarica supporti quest'ultima fino a 66W, sia in entrata che in uscita. Nello specifico, in entrata supporta una ricarica fino a 20V/3.25A/65W, mentre in uscita è da 11V/6A/66W, con una retrocompatibilità ai 40W ed i 22.5W, con una capienza massima da 12.000 mAh.

Senza dubbio, il prossimo power bank di Huawei è pensato proprio per supportare la ricarica ultra-rapida dei Mate 40, che sarà proprio a 66W, ma anche per gli smartphone top gamma in grado di supportare tale tecnologia o superiore. Non ci resta che attendere quindi il mese di ottobre per capire se effettivamente i due prodotti arriveranno insieme o se saranno presentati in separata sede, ma secondo Richard Yu “tutto dovrebbe andare secondo i piani del brand“… quanto meno in Cina.

