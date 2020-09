Huawei P40 Pro: ecco quando partirebbe la Beta della EMUI 11

Huawei sta preparando il lancio della nuova EMUI 11 e P40 Pro potrebbe essere uno dei primi a riceverla. Probabilmente il lancio della nuova versione del software potrebbe avvenire assieme a Huawei Mate 40, come solitamente accade. A breve avrà luogo la Huawei Developer Conference 2020, la conferenza dedicata agli sviluppatori, durante la quale potrebbe avvenire l'annuncio.

A darci un primo indizio sull'approdo della EMUI 11 a bordo di Huawei P40 Pro c'è la certificazione Wi-Fi ricevuta pochi giorni fa. Il modello ELS-N04 indica proprio il top di gamma Huawei e nei dati riportati vediamo indicata la nuova versione della ROM proprietaria. Da specificare che il firmware Google indicato è sempre Android 10, anziché il più recente Android 11 che potrebbe anch'esso debuttare con Mate 40.

È probabile, quindi, che dopo il lancio di Mate 40 avrà inizio la fase di beta testing per portare EMUI 11 su Huawei P40 Pro e non solo. Non abbiamo ancora un'idea cristallina sulle novità che vedremo con il nuovo aggiornamento, ma abbiamo già qualche indiscrezione. Come vi abbiamo detto nell'articolo dedicato, la EMUI 11 punterà sull'integrazione di AI e cloud per dare man forte alle prestazioni del software.

Si parla anche di Distributed Technology, ovvero la possibilità di supportare le videochiamate HD fra più dispositivi, non solo smartphone, con l'integrazione degli smart speaker per le chiamate audio. Le novità riguarderanno anche features quali GPU Turbo, Tema Scuro, modalità ad una mano, gestures full screen, Always-On Display e Multi-Window.

