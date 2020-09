Huawei P30 e P30 Pro si aggiornano in Italia con le patch di agosto

Durante il mese di luglio Huawei P30 e P30 Pro hanno ricevuto l'aggiornamento alla EMUI 10.1 stabile in Italia, seguito poi da un minor update con le patch di sicurezza. A distanza di un mese ecco fare capolino anche un nuovo aggiornamento che porta a bordo dei due flagship le patch di agosto.

Huawei P30 e P30 Pro, nuovo aggiornamento in Italia: arrivano le patch di agosto

Come si evince dallo screenshot in alto, l'aggiornamento dedicato a Huawei P30 e P30 Pro arriva con un peso di circa 135 MB e porta il software alla versione 10.1.0.150 (C431E19R2P5). L'immagine in questione fa riferimento alla versione Pro, ma è molto probabile che anche il modello standard cominci a ricevere il medesimo update nel corso delle prossime ore. Per quanto riguarda il changelog viene fatta menzione esclusivamente delle patch di sicurezza del mese di agosto 2020 e non sembrano essere presenti altre novità.

L'update è attualmente in fase di rilascio tramite OTA. Nel frattempo vi lasciamo con le ultime novità per quanto riguarda il prossimo modello top del brand cinese, atteso per ottobre.

